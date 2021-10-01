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Haftanın müzik turu

Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri de müzik dünyası olmuştu. Pek çok isim, belirli tedbirlerle sahne almaya başlarken, kimi sanatçılar da müziğe yoğunlaşarak yeni şarkılarını dinleyicileriyle buluşturdu. 'Bu hafta Yüzyüzeyken Konuşuruz'un 'Son Seslenişim' şarkısı Spotify'da kısa sürede 1 milyon dinlenmeye ulaşırken, Gülşah Tanrıöver, 'Ağrılarım Var' ile sonbahara iddialı bir 'Merhaba' dedi. Kalben, 'Bilmiyor İçim'i müzikseverlere sunarken, İntizar ise Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" adlı eserini video kliplenirdi. İşte haftanın müzik turu...

01.10.2021 - 14:15 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • 1 HAFTADA 1 MİLYON DİNLENMEYE ULAŞTI

    Temmuz ayında yayınlanan "Sen Varsın Diye" ile gerçek bir dönüş yapan "Yüzyüzeyken Konuşuruz", 2022 baharında çıkması planlanan yeni albümden ikinci tekli olan "Son Seslenişim"i yayınladı.

    17 Eylül'de çıkan şarkı, çıktığı günden itibaren büyük yankı uyandırdı. Listelerde hızla yükselen, YouTube Trend Videolar Listesi'nde uzun süre yerini koruyan sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi "Yüzyüzeyken Konuşuruz" imzası taşıyan şarkı, Spotify'da da çok kısa sürede 1 milyon dinlenmeye ulaştı.

    KONSERLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

    "Yüzyüzeyken Konuşuruz", yeni albüm çalışmalarını sürdürürken konser turnesine de devam ediyor. 25 Eylül'de Bursa Balat Atatürk Ormanı Nilüfer +1 Güz Festivali'nde yer alan grup, 2 Ekim'de İzmir Arena Back to Festival Land'de, 7 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, 9 Ekim'de de Ankara Jolly Joker'de dinleyiciyle buluşacak.

  • SONBAHARA İDDİALI BİR 'MERHABA'

    Sözü ve müziği Gülşah Tanrıöver'e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait olan 'Ağrılarım Var' adlı şarkının vokallerinde ise şarkıcıya Mustafa Ceceli eşlik etti. Uzun süredir titizlikle çalışılan şarkının klibi ise Nevşehir'in doğaüstü güzelliğiyle meşhur, büyülü bölgesi Göreme'de çekildi.

    Yönetmenliğini A.Ulvar Tanrıöver'in üstlendiği klip, kalabalık bir ekip eşliğinde bir günde tamamlanırken, sanatçının yenilikçi imajı da dikkat çekti. Tanrıöver, uzun süredir her projesinde Mustafa Ceceli'nin de desteğini alarak, müzik sektöründe emin ve kalıcı adımlarla yürümeye ve üretmeye devam ediyor.

  • MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU

    Yeni şarkısıyla sevenlerinin duygularına tercüman olacak olan Gülşah Tanrıöver, her insanın yaşadığı sıkıntılardan dolayı ağrılarının ve sancılarının olduğunu dile getirerek, tüm dinleyicilerine iyi gelmesini diledi.

    Aşkın en ağrılı ve en sancılı hallerini anlatan şarkının sözlerine eşlik eden iddialı altyapısı Gülşah Tanrıöver'in güçlü sesiyle birleşince müzik ziyafetine dönüştü.

    Gülşah Tanrıöver'in yeni şarkısı 'Ağrılarım Var', tüm müzik platformlarında yerini aldı.

  • KALBEN'DEN 'BİLMİYOR İÇİM'

    Bunca acı, korku, yokluk, kriz, savaş ve yangın arasında birbirimizi bulmak, birbirimize sarılmak ve gerçekten sevmek mümkün mü? Korkmadan, kaçmadan... Hep yalnızlığa sığınmadan, ezberlediğimiz gibi tek başımıza güçlü, mutlu taklidi yapmadan.. Kırılganlıklarımızı, çocukluk yaralarımızı, geçmişten getirdiğimiz yükleri birine göstermek ve içimizi açmak gerçekten mümkün mü?

    Kalben, sözü müziği kendine, düzenlemesi Umut Çetin'e ait yeni şarkısı "Bilmiyor İçim"de bu sorulara yanıt arayıp, bulmamayı seçen ve sonunda yine şarkısını söyleyerek hafifleyen ozan tarafında duruyor.

    Şarkının düzenlemesinde bu melankoli ve umut yitimini zarif bir ustalıkla ortaya çıkaran Umut Çetin'e Özgür Çıtır'ın kendine has gitar soundu eşlik ediyor. Berkay Küçükbaşlar'ın davulda var ettiği lo-fi atmosfer, şarkının yalnızlığa olan bağımlılığını itiraf eden çocuksu tarafıyla bütünleşir nitelikte.

  • Kalben, her şarkısında müziğinin ve kendinin özüne dair yeni bir yer keşfetmeye incelikle devam ediyor. Yönetmenliğini ve fotoğraflarını Dilan Bozyel'in yaptığı video klipte, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün baş dansçılarından, dünyaca tanınmış balet Erhan Güzel de "Bilmiyor İçim"de Kalben ile başrolde.

    Yardımcı Yönetmenliğini Çisem Baydar Çetinkaya'nın yaptığı video klipte kullanılan kostümlerin tasarımlarını Kadir Kılıç yaptı.

    "BİLMİYOR İÇİM" SÖZLERİ

    Bilmiyor içim, bilmiyor desem
    Duyar mısın?
    Almıyor içim, almıyor neden, diye sorsam...
    Yalnız kalmak istiyor her zaman

    Bilmiyor içim, bilmiyor desem
    Anlar mısın?
    Almıyor içim, almıyor desem
    Yalnız kalmak istiyor her zaman

    Bak, yine boş evler
    Bak, yine gitmiş sesler

    Görmüyor gözüm, atmıyor kalbim, neden?
    Bilmiyor içim, almıyor, neden?
    Yalnız kalmak ister her zaman.

    Yalnız yalnız, kalmak, yalnız, kalmak... yalnız.
    Tam gülüşürken
    Tam sevinirken
    Sevmiyor içim, kalmıyor neden?
    Sevmiyor içim, kalmıyor neden?

    Nereye gider bu aşk ve hatıralar?
    Hatıralar...
    Hatıralar...
    Nereye gider?

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