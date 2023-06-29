Haftanın Kitapları

GODEL, ESCHER, BACH
(Douglas R. Hofstadter)
Douglas R. Hofstadter'den sibernetik, yapay zeka ve bilgisayarlarla içli dışlı herkesin kutsal kitabı sayılan Pulitzer ödüllü 'Gödel, Escher, Bach' eseri, Ergün Ahmet Akça'nın Türkçesi ve ciltli seçeneğiyle Alfa Kitap tarafından okuyucuyla yeniden buluşturuluyor. Felsefe, psikoloji, karşılaştırmalı edebiyat, bilim tarihi ve bilim felsefesi, bilgisayar ve bilişim bilimleri, müzik ve elbette matematik gibi pek çok alanda öncü araştırmalar yapan Hofstadter, kitabevlerinde hangi rafa konacağına karar verilemeyen bu kitapla ilgili şöyle diyor: “Gödel, Escher, Bach ‘ben’ ya da bilinçlilik sözcüğü çevresinde gezinir. Ben’in düşünmenin diplerinde bir yerden, güçlükle anladığımız örtük mekanizmalarla nasıl ortaya çıktığını ele alır. Yalnızca düşünmenin değil, benlik duygumuzunve bilinçliliğimizin farkında oluşumuzun bizi diğer karmaşık şeylerden ayrı kıldığını vurgular..."