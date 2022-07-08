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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

08.07.2022 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • YİTİK KIZLAR
    (Alex Michaelides)

    Edward Fosca bir katil! Mariana bundan emin ama hiçbir şey yapamıyor. Çünkü Cambridge Üniversitesi’nde Yunan Tragedyası profesörü olan Fosca, bütün kampüsün hayran olduğu, yakışıklı, karizmatik ve lekesiz bir adam...Geçtiğimiz ve bu yıl psikolojik gerilim türünde ülkemizde en çok satan romanlar arasına giren Sessiz Hasta’nın yazarı Alex Michaelides’in yeni romanı Yitik Kızlar Cenk Pamay’ın çevirisiyle Domingo Yayınevi'nden çıktı. Yurtdışında uzun süre çoksatanlar listesinde kalan Yitik Kızlar bugüne dek 40 dile çevrildi.

  • İBN-İ HALDUN'UN TARİH FELSEFESİ
    (Prof. Dr. Muhsin Mahdi) 

    Arap tarihi, dili ve felsefesi alanında önde gelen otoritelerden biri olan Prof. Dr. Muhsin Mahdi’nin “İbn-i Haldûn’un Tarih Felsefesi” ilk kez VBKY tarafından Türkçeye kazandırıldı. Türkçeye ilk kez kazandırılan eser, İbn Haldûn araştırmaları için değerli bir referans olmasının yanı sıra, İslâm tarih yazıcılığının ana akımlarına ve klasik felsefenin metinlerine hâkim bir bakışla İbn Haldûn’un hayat hikâyesini okurla buluşturuyor. Kitap ayrıca Batı’da İbn-i Haldun felsefesi üzerine yapılmış ilk doktora tezlerinden biri. 

  • UNUTURSAM GEÇER BELKİ
    (İnci Büşra Aksak)

     Hatıralardan köşe bucak kaçmayı çıkış yolu olarak gören bir kız çocuğunun hikâyesine tanık olacağınız Unutursam Geçer Belki, Küsurat Yayınları'ndan çıktı. Mizahın dramla dans ettiği bir ilk roman olan kitapta yazar İnci Büşra Aksak; kayıp ve ayrılıkların bıraktığı yaraları unutarak saracağına inanan haşarı bir kız çocuğunun gözünden büyülü bir evrene konuk ediyor okuru. Unutursam Geçer Belki, çocuk tarafınızı kıkırdatırken büyümek zorunda kalan yanınıza gözyaşartıcı damlalar armağan edecek. 

  • ZAMAN ve SUYA DAİR-BİR BUZULA AĞIT
    (Andri Snaer Magnason)

    İzlandalı ünlü yazar ve aktivist Andri Snaer Magnason’un, buzullara, denize, Dünya’ya ve üstündeki tüm canlılara yazdığı aşk mektubu, Zaman ve Suya Dair - Bir Buzula Ağıt, Kadir Yiğit Us’un çevirisiyle Domingo Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. 30'dan fazla dile çevrilen, tanımların ve kategorilerin ötesindeki bu kitap, hem bir seyahatname hem bir dünya tarihçesi hem de –gelecek kuşaklarımız uğruna– dünyayla uyum içinde yaşamamızın önemine dair sarsıcı bir hatırlatma.

  • KAĞIT KESİĞİ
    (Hande Çiğdemoğlu)

    Okuma aşkıyla yanıp tutuşan kız çocuklarını, eşinin baskısıyla kendi benliğini unutan kadınları, geçimini sağlamak için istemediği bir yola sürüklenen anneleri konu alan “Kâğıt Kesiği”, İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini aldı. Fakir Baykurt ve Seyhan Livaneli Öykü Ödüllerinin sahibi Hande Çiğdemoğlu, 18 öyküden oluşan bu ilk öykü kitabında ataerkil bir dünyada kadını odağına alıyor. 

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