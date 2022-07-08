Haftanın Kitapları

YİTİK KIZLAR

(Alex Michaelides)



Edward Fosca bir katil! Mariana bundan emin ama hiçbir şey yapamıyor. Çünkü Cambridge Üniversitesi’nde Yunan Tragedyası profesörü olan Fosca, bütün kampüsün hayran olduğu, yakışıklı, karizmatik ve lekesiz bir adam...Geçtiğimiz ve bu yıl psikolojik gerilim türünde ülkemizde en çok satan romanlar arasına giren Sessiz Hasta’nın yazarı Alex Michaelides’in yeni romanı Yitik Kızlar Cenk Pamay’ın çevirisiyle Domingo Yayınevi'nden çıktı. Yurtdışında uzun süre çoksatanlar listesinde kalan Yitik Kızlar bugüne dek 40 dile çevrildi.