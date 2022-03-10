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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

10.03.2022 - 16:23 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • BAYAN PRIM'İN UYANIŞI
    (Natalia Sanmartín Fenollera) 

    Natalia Sanmartín Fenollera’nın, okurları kayıp cenneti, sadeliği ve küçük şeylerin güzelliğini arayan unutulmaz bir yolculuğa çıkaran romanı Bayan Prim’in Uyanışı, Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı. Modern dünyanın etkilerine karşı koymaya ve esaslara geri dönmeye karar veren küçük bir kasabanın lezzetli hikâyesini anlatan Bayan Prim’in Uyanışı, edebiyat, felsefe ve mutluluk arayışı başlıklarını kendine has üslubuyla yan yana getiren ayrıksı bir öykü...

  • KOMİSER MONTALBANO
    (Andrea Camilleri)

    İtalyan polisiyesinin ustası Andrea Camilleri'nin, dünyaca ünlü Komiser Montalbano serisinin 3. kitabı Yemek Hırsızı Türkçede ilk kez Mylos Kitap etiketiyle raflarda! Camilleri, okuruna gerçek yaşamın suçlarından esinlenen bir macera sunuyor. Uluslararası suç örgütleri, devletlerin gizli servisleri, yasadışı göçmenler, yozlaşan toplum ve kurumlar, bireysel suçların toplumsal yansımaları, hepsini ustalıkla işliyor.

  • FRAGMANLAR
    (Ksenophanes)

     Antik Yunan felsefesinin kurucularından Ksenophanes şair ve filozof kimliğiyle 21. yüzyılın insanını sadece evrenin ve insanın varoluşunu düşünmeye ve sorgulamaya değil, aynı zamanda bizzat toplumun içinde yanlış bildiğimizi yüksek sesle eleştirmeye de çağırıyor. Can Yayınları'ndan çıkan kitap MÖ 6. yüzyılda yaşayan Ksenophanes'in hayatı ve düşünceleriyle ilgili antik literatürdeki en eski kaynaklar olan fragmanlarının Eski Yunanca ve Latinceden yapılmış çevirisini ve analizini içeriyor.

  • İNTİHAR VE BİLİMKURGU
    (Carlos Gutiérrez-Jones)

    Akademik araştırmalarını bilimkurgu üzerinde yoğunlaştıran İngilizce profesörü Carlos Gutiérrez-Jones’un 'İntihar ve Bilimkurgu' isimli kitabı, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.  Gutiérrez-Jones, çağdaş bilimkurgu yapıtlarından oluşan malzemesinde, psikolojinin karanlık tarafındaki intihar krizlerinin nasıl yorumlandığını inceliyor. 

  • MAVİ KUŞ
    (Özge Özberk)

    Ünlü oyuncu Özge Özberk'in, eğlenceli ve öğretici diliyle dikkat çeken “Mavi Kuş”, “Kurabiye Ormanı”, ve “Yapabilirsin Dostum”  adlı çocuk kitapları İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı. Tonton Amca’sı, Mavi Kuş’u, Afacan’ı ve Ponpon Teyze’si ile çocukların hayal dünyasını besleyecek üç yeni kitaba imza atan Özberk kahramanlarından birine de oğlunun adı Leo’yu verdi. Çizimlerini Berk Öztürk’ün yaptığı kitaplar 5-8 yaş grubundaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırırken keyifli saatler de vaat ediyor.       

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