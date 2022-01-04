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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

04.01.2022 - 22:22 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • MUALLİME
    (Emine Semiye)

    VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) Osmanlı Kadın Hareketi’nin öncü isimlerinden olan Emine Semiye’nin kaleme aldığı “Muallime” isimli eserini, Tuğba Sivri Çınar ve Ebrar Begüm Üstün’ün çevirisiyle okurlarla buluşturuyor. Emine Semiye’nin kitaplaşmış ilk romanı “Sefalet” ile başlayan kitap dizisi, “Muallime” eseri ile devam ederek yüz yılı aşkın bir unutuluşun ardından yazara, edebiyat ve tarih sahnesinde yeniden yer açıyor. Eğitim ve kadın hakları ilişkisi, dönemin çalkantılı siyasal ve toplumsal atmosferinde, güçlü bir kadın karakter olan Behbude üzerinden aktarılıyor. 

  • SALGIN İSTANBUL

    Fantastik, gizem, polisiye, psikolojik gerilim, korku, mitoloji, bilim-kurgu alanlarında çalışmalar yapan yazar, çizer, sinemacı, müzisyenlerin oluşturduğu büyük bir topluluk olan Dark İstanbul tarafından hazırlanan, birbirinden çarpıcı distopik öykülerin yer aldığı ‘Salgın İstanbul’ antolojisi raflarda yerini aldı. “Salgın İstanbul” küresel salgını İstanbul’da anlatan ve bambaşka teorilerle geleceği resmeden 11 yazarın kaleminden 12 hikâye anlatıyor! Ezo Evrim Harsa, Aşkın Güngör, Erbuğ Kaya, Fatih Yürür, Aşkın Zengin Akkuş, Banu Akeloğlu, Fatih Danacı, Ömer Ünal, Serhat Filiz, Sadık Yemni ve Dağhan Külegeç’in kaleminden hayat bulan öykülerin hepsi küresel bir salgın ile başlıyor, geleceğin dünyasını kahramanının veya kahramanlarının İstanbul’daki maceraları ile sürdürüyor!

  • "BEYİN NEDİR"DEN "YAŞAM NEDİR"E- BİR HAYAT SERÜVENİ: TÜRKER KILIÇ
    (Mert İnan)

    Hayatının her dönemi örnek başarılarla dolu bir bilim insanı olan Prof. Dr. Türker Kılıç’ın ilginç yaşam öyküsü, gazeteci Mert İnan’ın kaleme aldığı “Beyin Nedir?”den “Yaşam Nedir?”e - Bir Hayat Serüveni: Türker Kılıç ile kitaplaştı. Epsilon’un yayımladığı kitapta insan beyninin gizemleri, yapay zekânın ayrıntıları yer alırken, “Bağlantısal Bütünsellik”ten doğmakta olan yeni uygarlığın ve yeni bilimden doğan yeni dünya düzeninin de kapısı aralanıyor. “Beyin Nedir?”den “Yaşam Nedir?”e adlı kitapta Prof. Dr. Kılıç’ın aile geçmişinden bugüne biyografisi, bilinmeyen hobi ve uğraşları, yakınlarının kendisi hakkındaki görüşleri gibi detaylar da okurlarla buluşuyor. 

  • DENEY HAYVANLARI 
    (Thalia Field)

    Can Yayınları'nın yeni dizisi LAB,herhangi bir türün ya da kategorinin sınırlamasına bağlı kalmadan, hem içerikleri hem biçimiyle deneysel çağdaş kurguları bir araya getiriyor. Serinin ilk kitaplarından biri Brown Üniversitesi'nde deneysel edebiyat ve performans üzerine dersler veren Thalia Field'ın 'Deney Hayvanları'. Claude Bernard. 19. yüzyıl Paris'inde hayvan deneyleri. Claude ile eşi Fanny'nin sorunlu evliliği, dönemin biliminsanlarının, sanatçılarının ve aktivistlerinin toplumsal trajedisi haline geliyor.

  • GEZİNTİDE BİR EVE
    (Sevinç Çalhanoğlu) 

    Can Yayınları'nın yeni dizisi LAB'ın diğer kitabı edebiyat ve görsel sanatlar alanında eserler veren Sevinç Çalhanoğlu'nun 'Gezintide Bir EV'i. Diyalog. Monolog. Deneme. Tekrarlamalar. Listeler. Büyüler ve kayıplardan sonraki trajik süreci "evde bir gezinti" yaparak anlatan, biçimsel olarak da sınırın dışına taşan bir lirik novella.

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