Haftanın Kitapları

ŞÜPHENİN TARİHİ-FELSEFEYE GİRİŞ

(Sadık Usta)

Tarihçi, yazar ve çevirmen Sadık Usta’nın kaleminden, düşünce dünyamızda “daha fazlasını bilme” kıvılcımının parladığı ilk andan bugüne felsefenin öyküsü: 'Şüphenin Tarihi - Felsefeye Giriş', Kafka Kitap’tan çıktı! Başta gençler olmak üzere felsefeye ilgi duyan her yaştan insana hitap eden kitabında Usta, son derece yalın bir dille insanlığın düşünce tarihini anlatıyor. Felsefenin günlük yaşamda ne işe yaradığını bilmek, felsefi-düşünsel merakını gidermek, düşünme yönteminin yasalarını kavramak isteyen, felsefe yapmanın ne olduğunu merak eden herkes için kaleme aldığı kitapta Sadık Usta, akla takılan tüm soruları yanıtlıyor.