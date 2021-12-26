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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

26.12.2021 - 00:08 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • NEHİR KIYISI KADINLARI
    (Heinrich Böll)

    Nobel Ödüllü yazar Heinrich Böll'ün son romanı okuru 1980'li yıllara, Bonn'da Ren Nehri kıyısındaki seçkin villalara götürüyor. Politikacıların, bankerlerin, aristokratların yaşadığı bu evlerde bu kez başroller ipleri elinde tutanlarda değil, iktidar oyunlarını ve entrikalarla dolu bir dönemi sorgulayan eşlerinde ve sevgililerindedir. İşledikleri suçları ve yolsuzlukları halktan büyük bir beceriyle saklayan aristokratlarla, geçmişteki suçlarının üstünü örterek liberal Almanya'ya uyum sağlayan eski Nazilerle, yozlaşmış bir düzenin maskeli aktörleriyle hesaplaşan Nehir Kıyısı Kadınları, savaş sonrası siyasetin karanlıkta kalan köşelerine ayna tutarken okuru etik bir hesaplaşmaya da davet ediyor.

  • 1984-GRAFİK ROMAN
    (George Orwell-Çizen: Fido Nesti)

    George Orwell’in ölümsüz distopyasının  Orwell Vakfı onaylı ilk grafik roman uyarlaması Domingo Yayınları tarafından okurlarla buluşturuldu. 1984 yılında Londra, Düşünce Polisi’nin insanların  her adımını denetlediği, boğucu bir şehirdir. Hakikat Bakanlığı’nda çalışan Winston Smith bu habis sistemin içinde bir dişlidir; görevi yaşanmış olayları Parti’nin kabul ettiği resmi gerçeklere uygun düşecek şekilde uyarlayıp tarihi yeniden yazmaktır. Bu korku toplumunu sorgulamaya başladığı gün, geri dönülemez bir yola girer. Ünlü çizer Fido Nesti, Orwell’in başyapıtı ve distopya edebiyatının doruk noktası 1984’ü baştan yorumlayarak, gerçeğe dönüşme ihtimali gün geçtikçe artan bir dünyaya çizdiği yüzler, bedenler ve manzaralarla hayat veriyor. 

  • MOLLA NUR
    (Aleksandr Bestujev-Marlinski) 

    VakıfBank Kültür Yayınları Rus edebiyatında romantik akımın temsilcilerinden Aleksandr Bestujev-Marlinski’nin yazdığı “Molla Nur” isimli eserini, Nebi Mehdiyev’in çevirisiyle ilk kez Türkçe olarak okurlarla buluşturuyor. Çalışmalarında Kafkas halklarının geleneklerini, yaşam biçimlerini, etnik ve toplumsal aidiyetlerini anlatan yazarın en önemli eserlerinden biri olan “Molla Nur”, gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulanmış hikâyesi ile edebiyatseverlere Azerbaycan folklorunu daha yakından inceleme fırsatı veriyor. 

  • YALNIZLIK BAKANLIĞI
    (Menekşe Gülben)

    Sanat gazetecisi Menekşe Gülben ilk kitabında alternatif bir benlik oluşturuyor ve bir salyangozun ağzından yalnızlığa dair dokuz öykü yazıyor. Her öyküde kendinizi bulduğunuz bir yolculukta onun yalnızlık bakanlığına, yıkılan kulelerine, salyangozunun kalbine, büyülü divanına konuk oluyorsunuz. Hermafrodit bir canlı türü olan salyangoz toplumsal cinsiyete vurgu yaparken; Amorf Kitap'tan çıkan kitabın kapağında yer alan güncel sanatın en önemli isimlerinden Gülsün Karamustafa’nın 2013 yılında üretilen ve Salt Galata’da sergilenmiş olan “Çifte Hakikat” enstalasyonu aynı vurguya dikkat çekiyor.

  • YEDİ SES
    (Rita Guibert)

    Rita Guibert, kendi deyişiyle bir bıkkınlıktan, "bir kıtanın bıkkınlığı"ndan doğan Yedi Ses'te, edebiyatı köklü bir dönüşüme uğratan Latin Amerika'nın çıkardığı 7 büyük yazar, Neruda, Borges, Asturias, Paz, Cortázar, Márquez ve Infante'yle söyleşilerine yer veriyor. Miguel Angel Asturias'ın Fransız meslektaşları üzerinden dünyaya seslendiği, "Artık siz bir oturun bakalım, şimdi biz size bir şeyler anlatacağız," sözünden yola çıkan kitapta yedi ustanın yazarlığa, edebiyata ve dünyaya dair düşünceleri, bu büyük kıtanın tek bir renkten ibaret olmadığını ortaya koyuyor ve yazarları kişisel olarak besleyen iklimleri, kültürleri ve olayları da portrelerine detay olarak ekliyor. Yedi Ses, her bir kelimesini dinlemek isteyeceğiniz bir edebiyat şöleni.

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