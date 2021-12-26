Haftanın Kitapları

YEDİ SES

(Rita Guibert)



Rita Guibert, kendi deyişiyle bir bıkkınlıktan, "bir kıtanın bıkkınlığı"ndan doğan Yedi Ses'te, edebiyatı köklü bir dönüşüme uğratan Latin Amerika'nın çıkardığı 7 büyük yazar, Neruda, Borges, Asturias, Paz, Cortázar, Márquez ve Infante'yle söyleşilerine yer veriyor. Miguel Angel Asturias'ın Fransız meslektaşları üzerinden dünyaya seslendiği, "Artık siz bir oturun bakalım, şimdi biz size bir şeyler anlatacağız," sözünden yola çıkan kitapta yedi ustanın yazarlığa, edebiyata ve dünyaya dair düşünceleri, bu büyük kıtanın tek bir renkten ibaret olmadığını ortaya koyuyor ve yazarları kişisel olarak besleyen iklimleri, kültürleri ve olayları da portrelerine detay olarak ekliyor. Yedi Ses, her bir kelimesini dinlemek isteyeceğiniz bir edebiyat şöleni.