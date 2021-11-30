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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

30.11.2021 - 13:34 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • MASKELİ DEVLETLER
    (Belgin Şan Akca)

    Belgin Şan Akca’nın kaleme aldığı “Maskeli Devletler” kitabı, Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlandı. Maskeli Devletler’in amacı, devletler ile devlet dışı silahlı örgütler arasındaki karmaşık etkileşim biçimlerini hem dış devlet desteğine yol açan süreçler hem de bu desteğin arkasındaki aktörlerin gerekçelerini göz önüne alarak açıklamak. Devletleri buna iten sebepler nelerdir? İsyancı gruplar bu devletlerle işbirliği içinde olmayı neden tercih eder? 

  • MÜZİĞİ YARATANLAR-BAROK DÖNEMİ
    (Aydın Büke-İpek Mine Sonakın)

    Akademisyen, müzisyen ve yazar Aydın Büke ile arp sanatçısı ve besteci İpek Mine Sonakın’ın birlikte hazırladıkları Müziği Yaratanlar-Barok Dönem adlı kitap, bugüne dek yazılmış en kapsamlı barok müzik incelemelerinden biri. Barok müziği okumak, anlamak, görmek ve dinlemek isteyen herkes için gerçek bir başvuru kitabı niteliğindeki eser, yenilenen baskısıyla Epsilon tarafından yeniden yayımlandı. Bestecilerin yaşam öykülerinin, önemli yapıtların nota örnekleri ve incelenmelerinin yer aldığı Müziği Yaratanlar-Barok Dönem’in yeni basımında bulunan QR kodlarında ise dinlemeye hazır müzik listeleri klasik müzik hayranlarını bekliyor.

  • MUSA-KEVSER'İN KADERİ
    (Burcu Karataş Metin)

    Yetimhanede büyüyen Kevser’in küçük bir Anadolu köyünden İstanbul’a uzanan hikâyesi “Kevser”, etkileyici bir devam kitabı ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yazar Burcu Karataş Metin’in kaleme aldığı Musa-Kevser’in Kader’i, Kevser’in yıllardır görmediği kardeşiyle buluşmasını konu alıyor. Kaderini seçemeyen insanların varoluş mücadelesiyle birlikte, bu topraklarda kimliğini özgürce yaşamanın zorluğunu duygu yüklü bir kardeşlik öyküsü ekseninde aktaran Musa-Kevser’in Kader’i, hep kitap logosuyla raflarda yerini aldı. 

  • RENGİNE YOLCULUK
    (Ayşe Ayşen Bulut)

    Renkler sağlıklı, mutlu bir yaşam biçimini gösteren bir rehber olduğunu dile getiren Renkolog Ayşe Ayşen Bulut’un ilk kitabı “Rengine Yolculuk”  HS yayınevi etiketiyle okuyucuyla buluşuyor. Yurt dışında ve Türkiye’de aldığı eğitimlerle Renkolog olan ve Türkiye’de ilk Renk Haritası’nı oluşturan Bulut, renkleri ”Renklerin ne olduğunu anlamak için, önce renkleri görmek, hissetmek ve ne olmadığını çözmek gerekir. Renkler kendilerine has canlı, enerjik, somurtkan ve lider tarzlarıyla yaşamın içinde öne çıkarlar. Doğada gerçekliği anlamamız için bizlere rehberlik yaparlar“ şeklinde açıklıyor.

  • DALGA
    (Giulio Cavalli)

    Sakin bir balıkçı kasabası olan DF'nin yazgısı, denizde bir ceset bulunmasıyla kâbusa evrilir. Cesetlerin sayısı kısa sürede on binleri geçince, kasaba halkı hükümetten destek ister. Sonuç alamadıklarında ise sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye kalkarlar… Can Yayınları'ndan çıkan 'Dalga'da yazar Giulio Cavalli'nin kurduğu bu distopya, kriz anlarında tanık olunan insanlık durumlarına tedirgin edici benzerlikleriyle insanı ve değerlerini sorgulatıyor...

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