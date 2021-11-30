Haftanın Kitapları

RENGİNE YOLCULUK

(Ayşe Ayşen Bulut)

Renkler sağlıklı, mutlu bir yaşam biçimini gösteren bir rehber olduğunu dile getiren Renkolog Ayşe Ayşen Bulut’un ilk kitabı “Rengine Yolculuk” HS yayınevi etiketiyle okuyucuyla buluşuyor. Yurt dışında ve Türkiye’de aldığı eğitimlerle Renkolog olan ve Türkiye’de ilk Renk Haritası’nı oluşturan Bulut, renkleri ”Renklerin ne olduğunu anlamak için, önce renkleri görmek, hissetmek ve ne olmadığını çözmek gerekir. Renkler kendilerine has canlı, enerjik, somurtkan ve lider tarzlarıyla yaşamın içinde öne çıkarlar. Doğada gerçekliği anlamamız için bizlere rehberlik yaparlar“ şeklinde açıklıyor.