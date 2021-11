Haftanın Kitapları

HER ŞEY EKSİK HER ŞEY TAMAM

(İrem Yaşar)

Hızla akan hayatın içinde unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, komşuluğu, damak çatlatan koyu muhabbetleri anımsatan, özlenen sıcak hisleri gün yüzüne çıkaran Her Şey Eksik Her Şey Tamam Küsurat Yayınları'ndan çıktı. Hem sosyal medyada hem de diğer mecralarda yazdığı yazılarla, gerçekleştirdiği atölyelerle insanların hayatına dokunan İrem Yaşar’ın sadelikle akan üslubu eşliğinde, Nazenin Sokak sakinleri okurda bir arada olma duygusunu filizlendiriyor. Her Şey Eksik Her Şey Tamam ruhunuzu samimi duyguların sıcaklığı, komşu olmanın verdiği taptaze güven hissiyle sarıp sarmalayacak.