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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

21.11.2021 - 01:39 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • PERŞEMBE GÜNÜ CİNAYET KULÜBÜ
    (Richard Osman)

    Huzurlu bir emekli köyünde yaşayan yetmişli yaşlardaki dört arkadaşın haftada bir Perşembe günleri toplanıp yaptıkları bir etkinlik vardır: Zihin jimnastiğiyle daha önce çözülememiş cinayetleri çözmek. Peki bu dört sıra dışı arkadaş kendilerini hemen yanı başlarında işlenen vahşi bir cinayet vakasının ortasında bulunca ne yapacaklar? Elizabeth, Joyce, İbrahim ve Ron seksenlerine merdiven dayamış olabilir ama hâlâ pek çok numaraları var. Bu aykırı ama harika çete çok geç olmadan katili yakalayabilecek mi? Mizah dozu yüksek bir polisiye olan Perşembe Günü Cinayet Kulübü, Richard Osman’ın ilk romanı olmasına karşın yayımlandığı yıl İngiltere’de bir milyonun üzerinde satarak rekor kıran ilk kitap oldu,  The Sunday Times’ın çoksatanlar listesinde 40 hafta boyunca 1 numarada kaldı, pek çok dile çevrildi

  • HER ŞEY EKSİK HER ŞEY TAMAM
    (İrem Yaşar)

    Hızla akan hayatın içinde unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, komşuluğu, damak çatlatan koyu muhabbetleri anımsatan, özlenen sıcak hisleri gün yüzüne çıkaran Her Şey Eksik Her Şey Tamam Küsurat Yayınları'ndan çıktı. Hem sosyal medyada hem de diğer mecralarda yazdığı yazılarla, gerçekleştirdiği atölyelerle insanların hayatına dokunan İrem Yaşar’ın sadelikle akan üslubu eşliğinde, Nazenin Sokak sakinleri okurda bir arada olma duygusunu filizlendiriyor. Her Şey Eksik Her Şey Tamam ruhunuzu samimi duyguların sıcaklığı, komşu olmanın verdiği taptaze güven hissiyle sarıp sarmalayacak.

  • OKUMA GÜNLÜĞÜ

    Delidolu etiketiyle raflardaki yerini alan Okuma Günlüğü, okuduğunuz kitaba dair unutmak istemediğiniz ayrıntıları, yorumları, anahtar sözcükleri, alıntıları ve sizde uyandırdığı çağrışımları not edip yıllar boyunca saklayabilmeniz için tasarlanan sade ve kullanışlı bir günlük. İzmirli sanatçı Gülçin Günaydın'ın imzasını taşıyan kapak tasarımıyla dikkat çeken kitap sayfa aralarında Tim Parks'tan Ricardo Piglia'ya George Saunders'tan, Terry Pratchett'a farklı yazarların okuma ve yazma üzerine kaleme aldıkları kısa metinlere de yer veriyor. Böylece okumanın pasif bir eylem olmadığının bir kez daha hatırlatıldığı günlükte yol alan okurlar, etkin bir okur olabilmenin ayrıcalığını yaşıyor.

  • AMELIA'NIN PEŞİNDE
    (Kimberly McCreight)

    New York Times’ın çok satan yazarlar listesindeki Kimberly McCreight’in yeni kitabı “Amelia’nın Peşinde” okuyucuyla buluştu. Kızıyla birlikte yaşayan, kariyer sahibi bir anne ve kızın hikayesinin anlatıldığı romanda, anne Kate Baron kızının ölüm haberini alır. Amelia'nın nasıl öldüğünü merak eden Baron, olayı araştırmaya başlar. Amelia’nın bıraktığı izlerin peşinden gidip sırları gün yüzüne çıkaracak ve kızının ölümünün ardında yatan gerçeği aydınlatacaktır.

  • FISILTI ADAM
    (Alex North)

    Alex North’un, dünya çapında büyük ilgi gören polisiye gerilim romanı Fısıltı Adam, Epsilon Yayınları tarafından okurlu buluşturuldu. Son dönemin en iyi polisiye gerilim romanlarından biri olarak gösterilen Fısıltı Adam ilmek ilmek örülmüş, karanlık ve sürükleyici bir hikâye… Alex North, babalar ve oğullarının yürek burkan ilişkisini birkaç nesle yayarak, küçük bir kasabada avlanan bir seri katili yakalamak için yürütülen soruşturmanın merkezine oturtuyor. Hem tüyler ürperten hem de dokunaklı hikâyesiyle Fısıltı Adam, son sayfaya kadar okurlarının peşini bırakmıyor.

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