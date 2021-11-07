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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

07.11.2021 - 00:12 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • GÜÇLÜ TOPLUMLAR ZAYIF DEVLETLER
    (Joel S. Migdal)

    VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Joel S. Migdal’ın “Güçlü Toplumlar Zayıf Devletler” isimli kitabını Türkçe olarak ilk kez okurla buluşturuyor. Kitap, neden bazı devletlerin liderlerinin vizyonlarını gerçekleştirmede daha çok, bazılarının ise daha az başarılı olduğu sorusuna yanıt arıyor. Üçüncü Dünya’da devletin rolüne daha önce bakılmamış bir perspektiften bakan yazar, toplum yapısının devlet kapasitelerini nasıl etkilediğini inceliyor. Migdal, Üçüncü Dünya ülkelerindeki devlet-toplum ilişkilerini anlamak için bir dizi model ve teori sunuyor.

  • TEVFİK FİKRET
    (Turgut Çeviker)

    Turgut Çeviker’in hazırladığı “Tevfik Fikret” kitabı, 106 yıl sonra ona farklı açılardan bakan bir armağan. 106 yıl sonra ona farklı açılardan bakan bir armağan. Kitabın dörtte üçünü “dünkü metinler”, dörtte birini 1970 sonrası yazarların “bugünkü metinler”i oluşturuyor. Bu seçim, geçmişten bugüne uzanan yüzyıllık değerlendirmeler retrospektifi sunuyor. Bu kurgu, yazarların sanatçıyı zaman içinde ele alışlarındaki –değişen ve gelişen– dil, biçem, dünya görüşü, edebiyat anlayışı ve eleştiri tutumlarını da belgeliyor. 'Tevfik Fikret', Koç Üniversitesi Yayınları’nın (KÜY) yeni dizisi “Armağan Kitaplar”ın da ilk kitabı aynı zamanda…  

  • ÖTEKİ SAHNE
    (Turgay Kantürk)

    80 kuşağının en önemli şairlerinden biri olan Turgay Kantürk, Türk şiir geleneğini ve çağdaş dünya şiirini harmanlayan şiirleriyle, kişisel bir dil geliştirerek döneme damgasını vurdu. İlk kitabı İlk Gibi Son’la 1991’de Behçet Necatigil Şiir Ödülü’ne değer görülmüştü. Sonraları Siyah Eşya (1994), Ay için Küçük Şeyler (1996), Göl Felaketleri (1997), Alfabe Meleği (1997), Seçme Şiirler (1999), Tuzak Kitap (2000), Hayat Siyah Ölüm Beyaz (2004), Yanlış At (2005), Peri Çıkmazı Bütün Sihirler 1991 2010 (2011), Ve Şah 100 Dize (2017) ve ustalık dönemi şiirlerini içeren Övgüler Kitabı (2019) gibi yapıtlarıyla şiir sevenlerin ilgi odağı oldu. İlk kez 1996’da yayınlanan ve şiirimizin önemli köşe taşlarından biri olan Öteki Sahne’nin bu yeni baskısında şairin kendi desenleri ve Savaş Çekiç’in kitap tasarımıyla okurlarıyla yeniden buluşuyor.

  • GRIMM MASALLARI (2 CİLT)
    (Grimm Kardeşler)

    Grimm Kardeşler olarak da bilinen Jakob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859), bir yandan Alman dilinin tüm mahalli lehçelerini incelerken bir yandan da köy köy, kasaba kasaba dolaşıp yüzyıllardır anlatılagelen eski şiirleri, efsaneleri ve masalları derlediler ve 1806’da Des Knaben Wunderhorn (Büyülü Boynuz), 1812-1814’te Kinder und Hausmärchen (Çocuk ve Yuva Masalları), 1816-1818’de Deutsche Sagen (Alman Efsaneleri) adlarıyla yayınladılar. Orijinal kitabın 6. baskısı esas alınarak hazırlanan ve iki ciltten oluşan bu eser, okurları hayal gücü denizinde sürükleyecek birbirinden güzel masalların eşsiz atmosferine davet ediyor. Alman edebiyatının en önemli eserlerinden biri kabul edilen, onlarca dile çevrilmiş ve yüzlerce baskı yapmış Grimm Masalları Levent Bakaç’ın özenli çevirisiyle okurla buluşuyor.

  • NEFES
    (James Nestor)

    James Nestor, nefesle ilgili problemlerin nasıl üstesinden gelinebileceğini öğrenmek için dünyayı dolaşarak cevapları tarihte, yeraltı mezarlıklarında, göğüs hastalıkları birimlerinde, ortodonti kliniklerinde ve nefes pratiğiyle ilgili eski metinlerde arıyor; nefes alıp verme şeklimizi değiştirmenin atletik performansı artırabileceğini ya da horlamaya, astıma ve otoimmün hastalıklara iyi gelebileceğini gösteren araştırmaları tarıyor. Binlerce yıllık tıbbi metinlerle göğüs hastalıkları, psikoloji ve biyokimya alanlarında yapılmış son araştırmaları bir araya getiren Nefes'i okuduktan sonra bir daha asla eskisi gibi nefes almayacaksınız.

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