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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

24.10.2021 - 01:06 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • ZAMİR
    (Hakan Günday)

    Usta yazar Hakan Günday 8 yıl aradan sonra yeni kitabı Zamir'le okurlarıyla buluştu. Yeni bir binyılın arifesinde, Birinci Dünya Barışı Vakfı’nda çalışan Zamir’in görevi ne pahasına olursa olsun savaşları durdurmaktır. Baş döndüren barış senaryoları, komplolar ve mücadeleler içinde Zamir şu soruya yanıt arar: İnsan nasıl barışır? “Demek ki bu evrende her şey bir şarapnel. Ve genişlemekte olan, aslında bir şarapnel bulutu. Demek ki Samanyolu ve içindeki güneş ve etrafındaki dünya ve üzerindeki insan ve aklındaki her şey bir şarapnel. Düşüncesi, inancı, duygusu, icadı, hepsi. Demek ki insan insana saplanmak için var… Zaten öyle olmasaydı bu kitap olmazdı.”

  • RİSKE ÖVGÜ
    (Anne Dufourmantelle)

    Fransız filozof ve psikanalist Anne Dufourmantelle’in bu usta işi eseri, tedbir ve güvenliğin temel değer kabul edildiği modern dünyada risk almaya bir övgü. Dufourmantelle özenle ördüğü metninde felsefi düşünceyle bir psikanalist olarak biriktirdiği zengin vaka örneklerini harmanlayarak son derece özgün ve eleştirel bir dünya kuruyor. Bağımlılık, dil, unutuş, aileyi terk etme, yalnızlık, kayıp, kaygı ve itaatsizlik gibi hayatımızın önemli bahislerine bakışımızı sarsacak sorular yöneltiyor. Yazara göre risk dışımızdaki bir tehditten ziyade hayatın içinde bilinmedik bir alan açan, tutumlarımızı, varoluş tarzımızı belirleyen bir dönüşüm ânı, şimdide olma imkânı.

  • TAŞ BEBEK FABRİKASI
    (Elizabeth Macneal)

    Yazdığı ilk kitabıyla Birleşik Krallık’taki genç yazarlar arasında önemli bir yer edinen Elizabeth Macneal’in Taş Bebek Fabrikası kitabı Pena Yayınlarıetiketiyle yayımlandı. Elizabeth Macneal’in kaleminden çıkan saplantı, kaos ve heyecan dolu Taş Bebek Fabrikası kitabı İris’in baş döndürücü macerasına odaklanıyor. Yazdığı ilk romanıyla büyük bir çıkış yakalayan ve Caledonia Roman Ödülü’nün sahibi olan Elizabeth Macneal, ünlü yazarlardan da tam not aldı.  Ressam olma hayallerinin peşinde koşan Iris’in hikayesine odaklanan Taş Bebek Fabrikası kitabı, okuru 1850 Londra’sında tarihsel bir yolculuğa çıkartıyor.

  • ÖYKÜLER
    (Gabriel García Márquez)

    Gabriel García Márquez'in Hanım Ana'nın Cenaze Töreniİyi Kalpli Eréndira ve On İki Gezici Öykü derlemelerinden seçilerek resimlendirilen bu altı öykü, çocukken anneannesinin anlattığı masalların üzerinde bıraktığı etkiyi her fırsatta dile getiren Kolombiyalı yazarın zengin imgelemini yansıtıyor. Öyküler'e eşlik eden resimlerin yaratıcısı Carme Solé Vendrell, eserlerini resimlendirmek için Márquez'in izin verdiği tek sanatçı olma özelliğini taşıyor. 

  • ONLAR GÖÇTÜ BURADAN
    (Evrim Kuran)

    Türkiye’de yaptığı kuşak araştırmalarıyla dikkat çeken ve bu konuda ilklere imza atan Evrim Kuran yeni kitabı Onlar Göçtü Buradan’da Türkiye’nin yeni göç neslini anlatıyor. “Onlar göçtü Buradan” hem yurtdışına yerleşmeyi aklından geçirenler hem de Türkiye’nin yurt dışına verdiği göç olgusunu anlamlandırmak isteyenler için bir başvuru kitabı niteliği taşıyor. Evrim Kuran, Türkiye’nin her köşesinden 118 ülke, 728 kente dağılmış 3.253 göçmenle görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını anlattığı ve yorumladığı kitabında, son yıllarda tarihin en büyük beyin göçünün nedenleri ve sonuçlarını akıcı bir anlatımla gözler önüne seriyor.

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