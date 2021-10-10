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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

10.10.2021 - 00:07 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • BİR ŞEY OLDUĞU YOK
    (Kevin Wilson)

    Birbirlerini anlamaya, dünyadaki küçük yerlerini bulmaya çalışan sıra dışı karakterlerin buluştuğu bu tuhaf, yumuşak ve eğlenceli bir roman 'Bir Şey Olduğu Yok'. Domingo Yayınevi'nden çıkan kitap Kevin Wilson'ın olağanüstü ile olağanı aşılamadaki muazzam becerisini bir kez daha doğruluyor. Olağanüstü ile olağanı aşılamadaki muazzam becerisini şu ana kadar beş baskı yapan Fang Ailesi ile gösteren Wilson’ın, geçtiğimiz yıl büyük övgü toplayan ve New York Times çoksatanlar listesine giren son romanı Selen Ak çevirisiyle okurla buluşuyor.

  • BAZILARI ISIRGAN SEVER
    (Tanizaki)

    Tanizaki'nin Japonya'nın Batılılaşma sürecini ve eskiyle yeni arasındaki çatışmayı evli bir çiftin ilişkisinin üzerinden aktardığı romanı Can Yayınları tarafından ilk kez Türkçede! Bazıları Isırgan Sever, başarısız bir evliliği anlatırken Batı kültürünün değerleri ile geleneksel Japon kültürü arasındaki gerilimi de açığa çıkaran, Japon toplumundaki kültürel krizin yansıması olarak da okunabilecek etkileyici bir roman. 

  • ŞEFKAT KORKAKLARA GÖRE DEĞİL
    (Prof. Dr. Zümra Atalay)

    Bin yıllar önce Uzak Doğu’da çıkan günümüzde psikoloji biliminin ilgi odağı haline gelen, anda kalmayı, acıları kabullenmeyi ve onlara şefkatle yaklaşmayı içeren mindfulness öğretisi Türkiye’de ilk kez tüm yönleriyle tek bir kitapta toplandı. Akademisyen yazar Prof. Dr. Zümra Atalay’ın İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan Şefkat Korkaklara Göre Değil kitabı; Mindfulness Temelli Şefkatli Yaşam İçin Uygulama Kılavuzuyla okurun önce kendisine sonra da dışarıya karşı nezaket geliştirmesini ve anda kalarak hayatının direksiyonunu ele almasını amaçlıyor.

  • KARA KEŞİŞ
    (Anton Çehov)

    Çoğunlukla bir edebiyatçı olarak tanınsa da, Çehov aynı zamanda başarılı bir hekimdir. Tedavi ve ilaçların, hastalığın her zaman yegâne çözümü olmayabileceğini vurgulayan Kara Keşiş, Çehov külliyatında özel bir yere sahiptir. Çehov'un deliliği dâhilikten ayıran ince çizgiyi aşan bir adamın hikâyesini anlattığı öyküsü, Tolstoy'un da övgüsünü kazanmış en önemli eserlerinden biridir. Çehov'un en mistik, en sıra dışı öyküsü Can Yayınları'ndan çıktı. 

  • AKŞAMÜSTÜ
    (Nuran Müftüoğlu Güler)

    Nuran Müftüoğlu Güler, duygu dünyasını “akşamüstü” şiir kitabında yer alan şiirlerini ve kendi fırçasıyla şekillenen yağlı boya tablolarının görsellerini bir araya getirerek çok özel bir kitaba imza attıyor. Güler, sanatçı kişiliğinin bir dışa vurumu olarak “akşamüstü” şiir kitabını şiir ve sanat severlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor.

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