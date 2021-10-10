Haftanın Kitapları

BİR ŞEY OLDUĞU YOK

(Kevin Wilson)

Birbirlerini anlamaya, dünyadaki küçük yerlerini bulmaya çalışan sıra dışı karakterlerin buluştuğu bu tuhaf, yumuşak ve eğlenceli bir roman 'Bir Şey Olduğu Yok'. Domingo Yayınevi'nden çıkan kitap Kevin Wilson'ın olağanüstü ile olağanı aşılamadaki muazzam becerisini bir kez daha doğruluyor. Olağanüstü ile olağanı aşılamadaki muazzam becerisini şu ana kadar beş baskı yapan Fang Ailesi ile gösteren Wilson’ın, geçtiğimiz yıl büyük övgü toplayan ve New York Times çoksatanlar listesine giren son romanı Selen Ak çevirisiyle okurla buluşuyor.