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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

19.09.2021 - 00:26 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • ALBERT NOBBS
    (George Moore)

    Yüzyıl dönümü İrlanda'sında toplumda yer edinmek için erkek kılığına bürünen bir kadının hikâyesini anlatan Albert Nobbs, Can Yayınları etiketiyle ilk kez Türkçede. Albert Nobbs, her yerde karşılaştığımız ve ânında unuttuğumuz insanlardan biri. Dublin'in lüks otellerinden birinde yıllardır garsonluk yaparak gözlerden uzak, sade bir yaşam süren bu orta yaşlı adamın bir sırrı vardır - aslında bir kadındır. Bir gece sırrının ortaya çıkmasıyla Albert bir yandan inşa ettiği benliği korumaya çalışır, öte yandan arzularının peşinden gitmeye karar verir. George Moore'un 1918 tarihli öyküsü, cinsellik ve kimlik gibi konuları zamanının ötesinde bir içtenlikle tartışıyor.

  • FILIPO'NUN KİTABI
    (Pedro Alonso O’choro)

    “La Casa de Papel” dizisinde hayat verdiği Berlin karakteriyle dünya çapında tanınan Pedro Alonso O’choro’nun kaleme aldığı Filipo’nun Kitabı, Epsilon logosuyla Türkçe’de! Pedro Alonso göz alıcı illüstrasyonların eşlik ettiği dikkat çekici kitabında, hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon* seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor. Geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne olan Pedro Alonso, tükenmiş ruhuna bir can suyu ararken, keşfettiklerinin ona sunduğu öğretilerin peşine düşüyor.

  • GİŞE REKORLARI KIRAN FİLMLER NASIL YAZILIR
    (Stephen V. Duncan)

    Senaryo yazarlığının temellerini ve aksiyon-macera, bilimkurgu, gerilim, korku, fantastik, komedi, romantik komedi gibi türleri tek tek ele alan, popüler türün “nasıl” işleneceğini örneklendirmek için masalları kullanan, bu popüler türlerin modern televizyondaki yerini ve beyazperdedeki benzerlerini incelemek gibi farklı yöntemler uygulayan Stephen V. Duncan, Gişe Rekorları Kıran Filmler Nasıl Yazılır kitabı ile zihninizde beliren tüm soru işaretlerini herkes için anlaşılır basit formülleri kendine has yöntemlerle bir araya getirerek siliyor.

  • ÖLÜLERİ DEFNETMEK
    (Karina Sainz Borga)

    Latin Amerika’nın cesur sesi Karina Sainz Borgo’nun dokunaklı, hüzünlü ve heyecan verici ilk romanı Ölüleri Defnetmek, Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı! Bir kadının, yeni kaybettiği annesinin yasını tutarken bir yandan da devrim sonrası Venezuela’nın tehlikeli, hatta bazen ölümcül kargaşasında hayatta kalmak ve geleceğini güvence altına alabilmek için verdiği mücadeleyi konu alan Ölüleri Defnetmek, bildiğimiz dünyanın ne kadar çabuk parçalanabileceğinin tüyler ürpertici bir hatırlatıcısı…

  • SON BAHÇELER
    (İrfan Yalçın)

    İrfan Yalçın, H2O Yayınları'ndan çıkan kitabında ustaca bir kurguyla, bir yaşlılar yurdunda yolları kesişen kahramanlarının birbirleriyle ilişkilerini geçmişleriyle harmanlıyor. Durmadan arayıp unutulmuş günler toplamaya çalışan insan posalarının birbirinden uzak yaşamlarının buluşma noktasında; cıvıltısını yitiren gençlikleri, boğulan umutları, coşkulu hak arayışları, kimsesiz kalışları, insani yıkılışları, ortak ölümleri yaralı bir ülkenin geçmişinden alıp evrensele mal edilişinin kıyaslanamaz anlatılışı... Ve yaralar deşildikçe "yaralı" bir ülke görünümü çıkıyor ortaya. 

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