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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

12.09.2021 - 01:01 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • DENEYİM OLARAK SANAT
    (John Dewey)

    VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayımladığı “Deneyim Olarak Sanat”, hem pragmatist-naturalist geleneğin önemli bir temsilcisi olarak hem de deneyim metafiziği olarak adlandırılan felsefesi ile 20’nci yüzyılın etkili filozoflarından biri olan John Dewey’in ilk kez 1934’te basılan eserini, Nur Küçük’ün çevirisiyle okurla buluşturuyor. Felsefe, eğitim ve siyaset alanlarında pek çok eser vererek farklı disiplinlerde eleştirel bir bakış açısı sunan yazar, “Felsefede Yeniden İnşa” (1920) ve “Deneyim ve Doğa” (1925) isimli eserlerinin ardından kaleme aldığı Deneyim Olarak Sanat’ta (1934) insanın dünya ile ilişkisindeki tüm deneyim olanaklarını kapsayan estetik deneyim nosyonunun derinlemesine bir değerlendirmesini sunuyor. Eğitim felsefesi ile ilgili çalışmalarıyla da tanınan John Dewey, estetikle ilgili düşüncelerini ele aldığı bu eserinde, deneyimi sadece doğa yerine, doğayı da kapsayacak şekilde kültür ile özdeşleştirerek yorumluyor.

  • DOYMA ANI
    (Wallace Stegner)

    ABD’li yazar Wallace Stegner’ın Pulitzer ödüllü romanı Doyma Ânı, Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı! Doyma Ânı, ailesinin olağanüstü hikâyesini yazmaya koyulan, tekerlekli sandalyeye mahkûm olmuş emekli bir tarihçinin gözünden kişisel, tarihi ve coğrafi bir keşif hikâyesi sunuyor. Bir Amerikan ailesinin dört neslinin büyüleyici portresini çizerken bakışlarını ülkenin geçmişine de çeviren romanın arka planında okurlar, geçmişin ve bugünün medeniyetine, doğasına, aşkına, ahlakına, ekonomisine, eğitimine, evliliklerine, cinselliğine de tanıklık ediyor.

  • ONLAR GÖÇTÜ BURADAN
    (Evrim Kuran)

    Türkiye, son yıllarda tarihinin en büyük beyin göçü dalgasını yaşıyor. Yalnızca geçtiğimiz beş senede, çoğunluğu yükseköğrenim görmüş genç kuşaktan on binlerce kişi yurtdışına yerleşme kararı aldı. Peki, bu insanları böylesi zor bir kararı vermeye iten sebepler neler? Ya gittikten sonrası? Aradıklarını bulabildiler mi, dönmeyi düşünüyorlar mı, neleri özlediler, neleri hiç özlemediler? Evrim Kuran, Onlar Göçtü Buradan'da Türkiye'nin her köşesinden 118 ülke, 728 kente dağılmış 3.253 göçmenle görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını anlatıyor ve yorumluyor. Bunu yaparken onların sesini bize duyurmayı ihmal etmediği gibi, kendi tecrübelerini ve duygularını da aktarıyor.

  • TEKNİK VE BÜYÜ: GERÇEKLİĞİN YENİDEN İNŞASI
    (Federico Campagna)

    VakıfBank Kültür Yayınları, genç kuşak filozoflar arasında öne çıkan İtalyan Federico Campagna’nın “Teknik ve Büyü: Gerçekliğin Yeniden İnşası” kitabını, okurlarla buluşturuyor. Barış Arpaç’ın çevirisiyle ilk kez Türkçeye kazandırılan kitap, yaşamın çıkmaz sokaklarından çıkış yolunun güncel siyaset ya da ekonomi odaklı tartışmalar yerine çok daha derinlerde yattığına işaret ediyor. Yazar Campagna; varoluşçu felsefenin kurucularından biri olarak bilinen Alman filozof Martin Heidegger, 20’nci yüzyılın en eklektik Alman yazarlarından biri olan Ernst Jüng, ilk bireyci anarşist ve Karl Marx’ın rakibi olan Max Stirner’in felsefelerinden, felsefi şiirin çok yönlü dehası Fernando Pessoa’nın dizelerine, Advaite Vedanta, Bhartrhari, İbnü’l-Arabî, Şihabettin Sühreverdî ve Pers filozof Molla Sadra’ya uzanan pek çok ismin ardından bıraktığı düşünsel mirasa değinerek okurların zihninde yeni kapılar aralıyor.

  • ŞEDARABAN
    (Nedret Kılıç)

    Kornelyus’un Ezgisi’nden sonra yazma serüvenine devam eden Nedret Kılıç, bu kez okurlarını Şedaraban isimli romanıyla selamlıyor. İmkânsız bir aşk, uluslararası suç örgütleri, istihbarat teşkilatları, yakın dönem siyasi tarihimizden yansımalar ve hepsini birbirine bağlayan Tanburi Cemil Bey’in Şedaraban Saz Semaisi… Şedaraban, Nedret Kılıç’ın farklı edebi türleri iç içe kullanarak ulaştığı bir kalem zirvesini temsil ediyor. Yazar, dinmeyen aksiyonun gölgesinde zaman ve mekân algılarını zorlayan bir kalem ustalığıyla okuru şaşırtıcı bir kurguya davet ediyor.Kahramanlarının gizli ve karanlık hayatlarını kâğıda dökerken okura ürpertici ve bütünlüklü bir eser sunan yazar, ince ince kurgulanmış metnini söylemek kadar susmakla da tamamlıyor. Nemesis Kitap'tan çıkan Şedaraban, harcındaki musikiden güç alan taptaze bir dil vaat ediyor.

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