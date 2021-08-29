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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

29.08.2021 - 00:03 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • NASUHZADE ALİ PAŞA VE RUM İSYANI
    (Prof. Dr. Zekeriya Kurşun) 

    VakıfBank Kültür Yayınları, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un yazdığı “Nasuhzâde Ali Paşa ve Rum İsyanı” isimli kitabı yayımlıyor. Kurşun, kitabında II. Mahmud dönemi kaptanıderyalarından Nasuhzâde Ali Paşa’nın 12 yıllık resmi hayat hikâyesine ve Sultan II. Mahmud’un saltanatının ilk yıllarına ışık tutuyor. Kitapta, donanmasını büyütmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan Osmanlı İmparatorluğu’nda, Nasuhzâde Ali Paşa’nın 1821’de kaptanıderyalığa getirilmesinin ardından tarihe geçmiş önemli olayların izi sürülüyor. Osmanlı arşiv belgelerinin, Nasuhzâde’nin aile arşivinin ve Avrupa gazetelerinin incelenerek dönemin ruhunu yansıtan ifadelerin korunduğu bu çalışma, aynı zamanda Osmanlı bahriyesinde klasik dönemin sonu ile modern dönemin ilki olan Kaptanıderya Ali Paşa hakkında bir biyografi niteliği taşıyor.

  • HAFIZA POLİSİ
    (Yoko Ogawa)

    Daha önce film uyarlaması da yapılan Profesör ve Hizmetçi kitabıyla tanınan ödüllü Japon yazar Yoko Ogawa’nın Türkçe’deki ikinci kitabı Hafıza Polisi, Uzakdoğu edebiyatından dikkat çekici bir distopik roman… Kafka Kitap’ın edebiyatseverlerle buluşturduğu eser, sakin ancak okurun her an tetikte kalmasını sağlayan ritmiyle, hikâye içinde hikâye anlatıyor. Her şeyin aniden yok olmaya başladığı bir adanın halkı üzerinden, unutanların yitip gitmeye mahkûm olduğu ve ancak hatırlamakta direnenlerin gerçekten hayatta kalabileceği gerçeğini gözler önüne seren Hafıza Polisi, dokunaklı ve sarsıcı bir öykünün içinde çok güçlü bir sistem eleştirisi de sunuyor.

  • DUYGULARINI PİŞİREN KADIN: MAN
    (Kim Thúy)

    Zorunlu göçmenliğin izlerini taşıyanların, göç ettikleri ülkeye fiziken uyum sağlasalar da ruhlarını, geldikleri topraklarda bırakanların hüzünlü hikâyesine ve farklı mutfakların, kültürler arasında kurduğu güçlü köprülere dair dokunaklı bir roman: Duygularını Pişiren Kadın: Man. Vietnam doğumlu Kanadalı ödüllü yazar Kim Thúy’un kendi hayatıyla da benzerlikler taşıyan romanında, Mãn’ın doğduğu topraklardan, Vietnam’dan Kanada’ya uzanan öyküsünde aşk ve yemek yapma tutkusu, hüzün ve umutla iç içe geçiyor. Thúy’un şiirsel anlatımında sıklıkla Vietnam şiirlerine, masallarına da atıf yaptığı Duygularını Pişiren Kadın: Man, Kafka Kitap logosuyla okurlara ulaşıyor.

  • ÇOCUKLUĞUM VE ÇOCUĞUM
    (Aslı Kocaeli)

    Aslı Kocaeli kalbinde ve zihninde biriktirdiği anıları topluyor, çocuğuyla gün yüzüne çıkan her olaya/duruma karşılık kendi çocukluğundan bir parçayla yüzleşiyor. İlk işi sevgisini göstermek oluyor çoğu kez, ardından kendini de çocuğuyla birlikte büyütüyor.Geçmez sanılan yaraların sevgiyle iyileşmesine ve verilen çocukluk sözlerini tutabilme cesaretine mercek tutuyor. Kocaeli, Küsurat Yayınları'ndan çıkan kitabında anne olduktan sonra adeta kendi sihirli değneğini ve pelerinini bularak çocukluğuna bugünün gözüyle bakıyor, kabuk tutmuş yaraları iyileştirmeye niyet ediyor.

  • KENDİME NOTLAR
    (Emilie Pine)

    Emilie Pine’ın 2018 yılında İrlanda Kitap Ödülü’nü kazanan ve İngiltere çoksatanlar listelerinde uzun süre kendine yer bulan kitabı Kendime Notlar'ı Domingo Yayınevi tarafından Begüm Kovulmaz’ın güzel çevirisiyle kitapseverlerin beğenisine sunuluyor. Pine, bu anı-denemesinde hayatında iz bırakan olaylarla konuşuyor; kısırlık, alkolik bir ebeveynle ilgilenmek, kadınların bedenleri ve acıları çevresindeki tabular, cinsel şiddet ve kendine şiddet gibi dile getirilmez konuları radikal dürüstlüğüyle anlatıyor, kadınların sessizliğini tercih eden topluma cesaretle isyan ediyor. Bir kadının hikâyesi bu, aynı zamanda tüm kadınların hikâyesi.

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