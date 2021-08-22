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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

22.08.2021 - 00:04 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • KOMŞULAR
    (Orhan Eskiköy)

    Ödüllü yönetmen Orhan Eskiköy, Nebula Kitap'tan çıkan ilk kitabı Komşular’daki öykülerinde, şehirde, köyde ve kenar mahallelerde değişen komşuluk ilişkileri üzerinden farklı yaş ve cinsiyetteki insan profillerini büyük bir gözlem yeteneğiyle aktarıyor. Komşuluk kavramını geniş bir bakış açısıyla ele alan on beş hikâyeden oluşan eserde, aynı çevrede mekânsal olarak komşuluk ilişkisi içinde olanların yanında, birtakım komşu duyguların, birbirine komşu anlamların, bir komşudan diğerinin kapısına giden köpeklerin, farklı evlerde birbirine komşu hikâyelerin kahramanı olan kuşların da öyküleri yer alıyor.

  • HAYATIN PROVASI YOK
    (Bircan Usallı Silan)

    Türk Sineması’nda yüzü aşkın filmi ile beyazperdede boy gösteren Yeşilçam’ın sarışın yıldızı Filiz Akın’ın özel yaşamı ve sanat hayatının perdelerini sevenlerine açtığı “Hayatın Provası Yok” adlı kitabı İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.Yeşilçam’da oynadığı kült filmlerle toplumda rol model haline gelen Akın, Bircan Usallı Silan’ın hazırladığı nehir söyleşisi türündeki kitapta  Ankara’da doğduğu evi, terzi annesiyle beraber hayatın nakışını nasıl işlediklerini, TED Koleji’nde kendisine takılan lakabı, sinema kariyerine nasıl başladığını ve Paris’teki yaşamını büyük bir içtenlikle anlatıyor. Kendi yaşamından hareketle okura yaşama dair ipuçları veriyor. 

  • TIP BİZİM İÇİN HALA YARARLI MI?
    ( Dr. Julian Sheather)

    hep kitap “Önemli Sorular” serisine Dr. Julian Sheather’in zeki ve ilham verici kitabı “Tıp Bizim İçin Hâlâ Yararlı mı?” ile devam ediyor. Serinin 21. yüzyıl için bir rehber niteliğinde olan kitabında Sheather, güncel tıp uygulamalarının yeterliliğini tartışmaya açarak, tarihten günümüze “insan ömrünü uzatmak” konusuna odaklanmış tıbbın sistem eleştirisini ortaya koyuyor. Sheather, pek çok ülkenin sağlık harcamalarına dikkat çekerek hükümetlerin ve özellikle sağlık-ilaç firmalarının ekonomik baskınlığının amacını sorguluyor. 

  • SAKIN KORKMA!

    Dünyadaki en eski dört duygudan biri olan korkunun izini süren Sakın Korkma!, matrak çizimleri, bilgi ve farkındalığı artırmaya yönelik içeriği, etkileşimli etkinlik sayfaları ve göz alıcı tasarımı ile tarih boyunca insanların peşini ''bir türlü'' bırakmayan korku hissine dair ne varsa açıklığa kavuşturuyor. On iki ayrı bölümde, korkunun kaynağından vücut üzerindeki olumlu-olumsuz etkilerine; korkunun hangi şekillere büründüğünden yerel kültürlerde ve hatta hayvanların dünyasında nasıl karşılık bulduğuna değiniyor, korkuyla baş etmenin yolları hakkında hap bilgiler veriyor.  

  • ANNEM BENİ GÖRSÜN
    (Filiz Aygündüz)

    Usta gazeteci yazar Filiz Aygündüz üçüncü romanı Annem Beni Görsün’de, akıcı üslubu ve çok katmanlı anlatımıyla, bir erkeğin annesiyle kurduğu ve hayatının geri kalanını doğrudan etkileyen ilişkiye odaklanıyor. Anne-çocuk ilişkisinin, çocukların anneleri tarafından “görülmesi”nin öneminden yola çıkan roman, görülme ihtiyacının yanı sıra ölüm korkusu, dostluk, kız kardeşlik, aile ve kadın-erkek ilişkileri, yalnızlık, mutluluk arayışı gibi insana dair birçok konuya da dokunuyor. Aygündüz’ün görmek ve görülmek üzerine sürprizli romanı Doğan Kitap logosuyla raflarda.

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