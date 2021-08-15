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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

15.08.2021 - 00:14 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • ROMA KATOLİKLİĞİ VE POLİTİK FORM
    (Carl Schmitt)

    Alman siyaset kuramcısı Carl Schmitt’in yazdığı “Roma Katolikliği ve Politik Form” adlı kitabı VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayınlandı. Schmitt kitapta, 1920’lerin Almanya ve Avrupa’sında hegemonya kurmakta olduğuna inandığı politik aktörlere ve onların dünya tasavvurları ile söylemlerine karşı Roma Katolik Kilisesi’nin temsil ettiği siyasi duruşu anlatıyor. Carl Schmitt, Katolik Kilisesi’ne daha yakın durduğu 1920’lerde kaleme aldığı bu incelemede, Katoliklik ve Protestanlık ekseninde bir Avrupa tarihi tartışmasının ötesine geçerek, Türkiye tarihindeki siyasî veya fikrî fırkalar hakkında da okurları değerlendirme yapmaya davet ediyor.

  • BÜYÜ DÜKKANI ÜÇÜNCÜ BAHAR
    (Yeşim Türköz)

    Klinik psikolog Yeşim Türköz’ün psikodrama tekniğiyle kurguladığı Büyü Dükkânı Üçüncü Bahar adlı kitabı, Epsilon logosuyla okurlarla buluştu! Yalın ve anlaşılır bir üslupla ele aldığı hikâyeleriyle okurların karşısına geçen yazar, isteklerin ve bedellerin yarattığı zorlu denklemlerin çözülmeye çalışıldığı pazarlıkları konu ediniyor. Mucizevi alışverişlerin gerçekleştiği yer olarak adını duyuran Büyü Dükkânı’nda, yaşlı bilge ile müşterileri karşılıklı sohbet ediyor ve iç dünyalarına yolculuk yapıyorlar. İçinde her şeyin bulunduğu ve her türden alışverişin mümkün olduğu bu dükkânın hikâyeleri, okurları “Hayatta en çok isteğiniz şey, hayattan alacağınız en iyi şey midir?” sorusunu sormaya yönlendiriyor.

  • KUŞ KADIN HARPY
    (Megan Hunter)

    Modern edebiyatın güçlü kalemlerinden Megan Hunter’ın sarsıcı ve şaşırtıcı romanı Kuş Kadın Harpy, Aslı Perker’in çevirisi ve Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı! Ailesine kusursuz bir hayat sunmak için durmaksızın çabalarken kocasının ihanetini öğrenmesiyle büyük bir kırılma yaşayan Lucy, ağlayıp sızlanmak yerine ceza vermeye “cüret” eden güçlü, kinci, ruhsuz bir yırtıcıya dönüşür. Güçlü bir kadın karakterin dilinden anlatılan Kuş Kadın Harpy, hem karanlık bir peri masalı hem de son derece sarsıcı bir intikam ve yenileniş hikâyesi…

  • O ZAMAN GERÇEĞİ NASIL ÖĞRENECEĞİZ?
    (Şeyma Ünal)

    Şeyma Ünal’ın geçmişin tozlu sayfalarından süzdüğü naif öykülerinden oluşan ilk kitabı O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz?Küsurat Yayınları’nın öykü kitaplığında yerini aldı. Ünal'ın yaşama muzip bir kız çocuğunun gözünden baktığı kitaptaki öyküler nostaljik tınılarıyla geçmişle şimdinin arasındaki perdeyi aralıyor, dikiş tutmayan ne varsa tek tek onarıyor. Geçmişle şimdinin bağını kuran, yıkılan köprüleri onarıp çocukluğun saf ve içten alanını gezintiye çıkan öyküler okuru bu yolculuğa ortak ediyor.

  • SAAT ADAM
    (E.V. Odle)

    Yitik Ülke Yayınları'ndan çıkan 'Saat Adam', bilimkurgunun yanında mizahı da ustaca kullanarak kasvetli bir geleceğe doğru ilerliyor. 1923’te ilk defa yayımlanan Saat Adam, bilimkurgu literatürünün ilk cyborg romanı olarak kabul ediliyor. Bundan binlerce yıl sonra, Yapımcılar olarak bilinen gelişmiş insansılar saat mekanizmalarını kafamıza yerleştirecek. Belirli bir ajans ücreti karşılığında, bu cihazlar zaman ve mekân arasında kolaylıkla hareket etmemizi ve böylece rahat ve iyi düzenlenmiş bir hayat sürmemizi mümkün kılacak. Ancak, bir gün, bu cihazlardan biri arızalandığında, 1920'lerde küçük bir İngiliz kasabasında, bir kriket maçında kazara bir “Saat Adam” ortaya çıkar. Ardından tuhaf ama akıllara durgunluk veren bir şamata başlar.

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