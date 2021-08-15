Haftanın Kitapları

SAAT ADAM

(E.V. Odle)

Yitik Ülke Yayınları'ndan çıkan 'Saat Adam', bilimkurgunun yanında mizahı da ustaca kullanarak kasvetli bir geleceğe doğru ilerliyor. 1923’te ilk defa yayımlanan Saat Adam, bilimkurgu literatürünün ilk cyborg romanı olarak kabul ediliyor. Bundan binlerce yıl sonra, Yapımcılar olarak bilinen gelişmiş insansılar saat mekanizmalarını kafamıza yerleştirecek. Belirli bir ajans ücreti karşılığında, bu cihazlar zaman ve mekân arasında kolaylıkla hareket etmemizi ve böylece rahat ve iyi düzenlenmiş bir hayat sürmemizi mümkün kılacak. Ancak, bir gün, bu cihazlardan biri arızalandığında, 1920'lerde küçük bir İngiliz kasabasında, bir kriket maçında kazara bir “Saat Adam” ortaya çıkar. Ardından tuhaf ama akıllara durgunluk veren bir şamata başlar.