Haftanın Kitapları

BEŞ

(Hallie Rubenhold)

Polly, Annie, Elisabeth, Catherine ve Mary Jane... Birbirini hiç tanımayan bu beş kadının ortak bir özellikleri var: Hepsi 1888 yılında Karındeşen Jack tarafından öldürüldü. Bu cinayetlerin sorumlusu asla yakalanamadı ancak gazetelerin yazdığına göre Karındeşen Jack lakaplı bu katil, yalnızca hayat kadınlarını öldürüyordu. Kadınlar halihazırda Victoria Dönemi İngiltere’sinde değersiz görüldüğü için kimse bu beş harika kadının gerçek hayat hikâyeleriyle ilgilenmedi. Yakamoz Yayınları'ndan çıkan kitapta, şimdiye dek gizlenmiş tüm gerçekleri gün ışığına çıkaran tarihçi Hallie Rubenhold, ayrıca yoksulluğun ve kadın düşmanlığının had safhada olduğu bir dönemi de gözler önüne seriyor.