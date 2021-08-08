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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

08.08.2021 - 00:17 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • GEÇ OSMANLI DÖNEMİ ROMANLARINDA ŞAİR VE ŞİİR
    (Bahanur Garan Gökşen)

    VakıfBank Kültür Yayınları’nın yayımladığı “Geç Osmanlı Dönemi Romanlarında Şair ve Şiir”; “Şair kimdir?”, “Şairleri diğer sanatçılardan ayıran özellikler var mıdır?”, “Şiir nedir ve nasıl yazılır?” sorularını sorarak Türk romanında şairin ve şiirin edindiği yeri inceliyor. Akademisyen Bahanur Garan Gökşen’in araştırma eseri, şairlerin şiiri nasıl tanımladığını, Divan, Halk ve Batı şiirine yaklaşımlarını, dönemlerinin poetik meselelerini, şiirlerini paylaşma sancılarını ve narsisizmle mücadelelerini geniş çaplı bir incelemeyle okura sunuyor. Kitapta, Tanzimat romanı Cezmi’den Cumhuriyet’in ilk yılında yayımlanan Karanfil ve Yasemin’e, Ahmet Midhat Efendi’nin romanlarından Zâniyeler’e kadar çeşitli romanlardaki şairlerin izi sürülüyor. 

  • YALINAYAK GEN
    (Keiji Nakazawa)

    Ünlü manga ustası Keiji Nakazawa tarafından yaratılan ve atom bombasının etkilerine dair tarihsel bir belge niteliği taşıyan ''Yalınayak Gen'' serisinin, dokuzuncu cildi Sınırları Aşmak, tarihe tanıklık ettirmeyi sürdürüyor. Desen Yayınları'ndan çıkan bu gerçekçi manga İkinci Dünya Savaşı'nda önemli bir dönüm noktası olan Hiroşima'nın bombalanmasını ve atom bombası ertesinde yaşananları küçük bir çocuğun gözünden aktarıyor. Otobiyografik özellikler taşımasının yanı sıra savaşın trajedisini, yaşanan acıları ve her şeye rağmen dayanışmanın önemini vurguluyor. 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birini unutmuyor ve unutturmuyor.

  • BAHANE KAPISI
    (Gülnur Aşcı)

    O kapıyı aralayınca daha kolay oluyor her şey. Daha rahat ediyorsun. Bir zaman sonra aklıyorsun bahanelerinle birlikte kendini. Sayıları arttıkça rahatlıyorsun, nefes alışın bile düzeliyor. Şimdi kaldığın bu yerde sorular akın ediyor zihnine. Oysa düşünmek yok, demiştin. İnsan şimdiki zamanı yaşamalı, takılıp kaldığı keşkeleri bırakıp yoluna devam etmeli. Yoksa yeni keşkelerin gölgesinde miş’li zaman olup kalıyor. Şule Yayınları'ndan çıkan kitapta Gülnur Aşcı görünüşlerin, imajların arkasına saklanan insanı arıyor, buluyor, deşifre ediyor... Meselelere bazen bir çocuk bilgeliğiyle, bazense bir ihtiyar acemiliğiyle yaklaşıyor. İnsan kendini kandırmasıyla, aldanışlarıyla, pişmanlıklarıyla insan.

  • SAATTE 430 METRE
    (Birsen Ertan)

    Döngü. Arayış. Başladığın yere dönüş. Tramvayın defalarca dönüp durduğu güzergâhta yolcuları bindirip indirmesi. Bir vatmanın kontrolünde, bir tramvaya ön kapıdan binip arka kapıdan inmek gibi tanımlanabilir mi hayat? ‘Saatte 430 Metre’ hızla ilerleyen Eren, yaşamda karşılaştıklarının kendisini tamamlamadığını ayrımsadığında bindiği vapur çoktan karşı kıyıya geçmek üzere hareket etmiştir. Yeni bir yolculuk başlamıştır. Dağhan Külegeç Yayınları'ndan çıkan kitapta Birsen Ertan kurduğu metaforlarla felsefe ve psikolojiyi kurguya dahil ediyor. Farklı disiplinlerle kurduğu ilişki güçlü bir alt metin üretiyor. Bireyin varoluş mücadelesine dair kurgunun olanaklarını kullanıyor, dikkate değer bir üslupla.

     

  • BEŞ
    (Hallie Rubenhold)

    Polly, Annie, Elisabeth, Catherine ve Mary Jane... Birbirini hiç tanımayan bu beş kadının ortak bir özellikleri var: Hepsi 1888 yılında Karındeşen Jack tarafından öldürüldü. Bu cinayetlerin sorumlusu asla yakalanamadı ancak gazetelerin yazdığına göre Karındeşen Jack lakaplı bu katil, yalnızca hayat kadınlarını öldürüyordu. Kadınlar halihazırda Victoria Dönemi İngiltere’sinde değersiz görüldüğü için kimse bu beş harika kadının gerçek hayat hikâyeleriyle ilgilenmedi. Yakamoz Yayınları'ndan çıkan kitapta, şimdiye dek gizlenmiş tüm gerçekleri gün ışığına çıkaran tarihçi Hallie Rubenhold, ayrıca yoksulluğun ve kadın düşmanlığının had safhada olduğu bir dönemi de gözler önüne seriyor.

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