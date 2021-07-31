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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

31.07.2021 - 00:07 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • ZAMANDAN KAÇAN AYRILIK
    (Ceylin Erbak Aytekin)

    Ayrılık kavramını farklı duyguları bir araya getirerek okuyucusuna aktaran Ceylin Erbak Aytekin, “Zamandan Kaçan Ayrılık” ile, bu duyguyu bazen bir martının, bazen de köy yaşantısından çıkıp üniversite hayallerini gerçekleştirmek için mücadele veren genç bir kızın gözünden anlatıyor. Yazarın Karakarga Yayınları tarafından yayımlanan kitap, okuyucusuna sadece bir hikâye anlatımı sunmuyor, okuyucuyu öykünün kahramanıyla beraber bir yolculuğa çıkartıyor. 

  • RASYONALİTENİN FARKLI YÜZLERİ
    (G. E. R. Lloyd)

    VakıfBank Kültür Yayınları’nın Türkçede ilk kez okurla buluşturduğu “Rasyonalitenin Farklı Yüzleri” adlı kitap, rasyonalite kavramını soyut entelektüel tartışmaya açıyor. Cambridge Üniversitesi Antik Felsefe ve Bilim Kürsüsü Emekli Profesörü G. E. R. Lloyd, Antik Yunan ve Antik Çin metinleri arasında yaptığı kapsamlı karşılaştırmalar yoluyla rasyonelliğin modern Batı toplumlarına özgü olmadığını savunurken Sokrates, Platon, Aristoteles gibi Antik Çağ’ın en önemli düşünürlerinden miras alınan kavramları, sorgulayıcı bir bakış açısıyla inceliyor. 

  • LAZ KAPİTAL 3
    (Yılmaz Okumuş)

    Yılmaz Okumuş’un sevilerek okunan Laz Kapital serisinin üçüncü kitabı Laz Kapital 3, Ayrıksı Kitap etiketiyle okuyucularıyla buluştu. Okumuş’un “Karl Marx Trabzon’da doğsaydı” fikrinden yola çıkarak mizahi bir dille yazdığı serinin “Gene dene, ama gene yenilma. Yeter daa!” alt başlığıyla çıkan yeni kitabında karikatürist ve senaryo yazarı Okumuş; pandemi şartlarının getirdiği zorlukları mizahi bir dille anlatırken okurunu satırlar arasında “acıklı güldürü” yolculuğuna çıkartıyor. 

  • O ZAMAN GERÇEĞİ NASIL ÖĞRENECEĞİZ
    (Şeyma Ünal)

    Nostaljik tınısıyla geçmişle şimdinin bağını kuran, yıkılan köprüleri onarıp çocukluğun saf ve içten alanını gezintiye çıkan öyküler…Şeyma Ünal, Küsurat Yayınları'ndan çıkan ve yaşama muzip bir kız çocuğunun gözünden baktığı kitabı O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz’de geçmişle şimdinin arasındaki perdeyi aralıyor. Çocukken kurduğumuz bağların yetişkin yaşamımızdaki yansımalarını, attığımız ilk adımları nasıl şekillendirdiğini ve o adım atma dürtümüzün nereden geldiğini anlamaya çalışıyor...

  • KAHVE SOĞUMADAN ÖNCE
    (Toshikazu Kawaguchi)

    Japon yazar Toshikazu Kawaguchi’nin aynı isimli tiyatro oyunundan uyarlanan ilk romanı Kahve Soğumadan Önce, Tokyo’nun ara sokaklarından birinde, ziyaretçilerinin zaman yolculuğuna çıkabildiği yüz yıllık bir kafede geçiyor. Epsilon logosuyla okurlara ulaşan roman, sade ama büyüleyici anlatımıyla geçmişle geleceğin bütünlüğünü ve ayrılmazlığını gözler önüne seriyor.  Kafenin dört ziyaretçisinin hikâyesinde aşk, emek, pişmanlıklar ve yüzleşmeler bir arada sunuluyor. 

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