Haftanın Kitapları

KORSİKA UÇURUMU

(Michel Bussi)

Hem hareketli ve heyecanlı bir polisiye roman hem de yazın keyfini çıkarırken okunacak romantik, hoş hislerle dolu bir kitap arayanlar için Korsika Uçurumu raflarda! Fransa’nın en çok okunan polisiye gerilim yazarlarından Michel Bussi, okurlarını hem Akdeniz’in ışıltılı dalgalarında ve altın plajlarında bir tatile hem de gizem yüklü bir maceraya davet ediyor. Fransa’ya bağlı Korsika adasında geçen roman, sürükleyici hikâyesinin katmanlarında adadaki güç savaşı üzerinden siyasi ve toplumsal irdelemelere de yer veriyor.