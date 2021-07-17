Haftanın Kitapları

ZAMANDAN KAÇAN AYRILIK

(Ceylin Erbak Aytekin)



Ceylin Erbak Aytekin, Karakarga Yayınları'ndan çıkan ve on iki öyküden oluşan bu ilk kitabında kopuşları, kavuşmaları, terk edenleri, terk edilenleri mercek altına alıyor. Bazen bir martının ağzından anlatıyor ayrılığın hüznünü, bazen yatılı okulun karanlık ve soğuk koridorlarından sesleniyor okura. Akıp giden günlerimize, göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamanın içinde yitirdiklerimize, keşfettiklerimize ve hayata anlam yükleme arzumuza, ayrıntılara düşkün bir yakın gözlüğüyle bakıyor. Gidenlerin yüklerine olduğu kadar kalanların da kahırlarından kurtulma çabalarına odaklanan yazarla birlikte; siz de ayrılıklarınızı, ardınızda bıraktıklarınızı, kavuşmayı düşlediklerinizi, heveslerinizi, heyecanlarınızı ve endişelerinizi hatırlayarak yepyeni bir yolculuğa çıkacaksınız.