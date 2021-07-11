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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

11.07.2021 - 00:05 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • CANLI DEVRE
    (David Eagleman)

    Madde yoksunluğu ile kırık bir kalbin ortak yönü ne? Anıların düşmanı neden zaman değil de başka anılar? Kolsuz bir insan nasıl dünyanın en iyi okçusu olabiliyor? Geceleri neden rüya görürüz ve bunun gezegenimizin dönüşüyle ne ilgisi var? Kör bir insan diliyle görmeyi, sağır bir insan derisiyle işitmeyi nasıl öğrenebilir? Kuşağının en iyi bilim anlatıcılarından David Eagleman Domingo Yayınları'ndan çıkan Canlı Devre’de, en yeni bilimsel araştırmalar ve ilginç vakalar eşliğinde, şu satırları okumakla bile ebediyen değişecek beynimizin içyüzüyle tanıştırıyor bizleri.

  • MARAZİ BİR KEMİK MERAKI
    (Ellis Peters)

    Edebiyata katkılarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülen ve dünyadaki en prestijli polisiye ödülü olarak bilinen Edgar Allan Poe Ödülü’nü 1963 yılında kazanan yazar Ellis Peters’ın Cadfael Birader serisinin ilk kitabı Marazi Bir Kemik Merakı Ayrıksı Kitap’tan yayımlandı. Serinin unutulmaz karakteri Cadfael Birader’in kendi manastırından bir heyetle tercüman olarak bir azizenin kutsal kemiklerini almak için Galler’e gitmesi sonucu yaşanan bir cinayeti işleyen kitap, Orta Çağ’ın gizemli dünyasında okurunu heyecanlı bir maceraya davet ediyor.

  • İZMİRLİ DARİO
    (Erkan Özerman)

    Dario Moreno, İzmir’de yetişmiş, vatani görevini Türk ordusunda yapmış, sanat hayatına Türkiye’de başlamış ve başarıya ulaştıktan sonra Avrupa’ya giderek dünyada popüler olmuş tek Türk şarkıcısıdır. Moreno, 1950’lerde müzik alanında sivrilen ve sevilen, dünya çapında bir sanatçıdır. Bu kitapta, onun sıkıntılı bir çocukluk döneminden, yeteneklerinin keşfedilmesine ve başarıyı ülke dışında yakalamasına kadar olan serüveni yer alıyor. Remzi Kitapevi'nden çıkan kitapta İzmirli Dario'nun trajik olaylarla dolu serüveni onun yakın dostu Erkan Özerman’ın anılarından izliyoruz. 

  • TARİHTE YAŞANMAMIŞ OLAYLAR
    (Ülkü Tamer)

    Ülkü Tamer, Ketebe Yayınevi'nden çıkan 'Tarihte Yaşanmamış Olaylar' kitabında geçmişin gümüş perdesini aralıyor ve gözlerini uzaklarda, insanlığın şarkısını söylediği topraklarda dolaştırıyor.Karlı Geyik’in düşünde gökten çiçek yağınca, “bir gün ışığı ötede” köylerin birinde yaşayan Oogna Mbuti’nin adı unutulup gidince, Shakespeare, “Desdemona’nın babasını getirdim!” diye bağırınca; insanlığın ve uygarlıkların binyıllardır gizli kalmış “tarihi” gün yüzüne çıkıyor. Tarihte Yaşanmamış Olaylar, bir taraftan geçmişin hikâyesini anlatırken diğer taraftan da tarihin -büyük- hikâyesini sorguluyor.

  • DİJİTAL DETOKS
    (Catherine Price)

    Telefonunuz yatmadan önce ve uyandıktan sonra elinize aldığınız ilk şey mi? Genellikle yastığınızın altında, başucunuzda ya da masanızın hemen üzerine açık bir hâlde mi duruyor? Epsilon Yayınevi'nden çıkan 'Dijital Detoks', telefon bağımlılığından arınarak telefonunuzla daha sağlıklı bir ilişki kurmak için adım adım takip edebileceğiniz 30 günlük, pratik ve eğlenceli bir detoks programı sunuyor. Telefonla harcanan zamanın odaklanma ve derin düşünme becerilerine verdiği zararı bilimsel açıklamalarla da ortaya koyuyor. 

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