Haftanın Kitapları

MÜSAMERETNAME-GECE HİKAYELERİ
(Emin Nihad Bey)
Emin Nihad Bey’in Müsâmeretnâme adlı eseri 19. yüzyılda öne çıkan ve hem hacmi hem de anlatım zenginliğiyle kültür tarihimize damga vuran eserlerin başında gelir. 12 ayrı fasikülde yayınlanmış 7 farklı öyküden oluşan eser, Batılı tarzda öykü/roman geleneğinin ilk ürünleri arasında gösterilir. Geleneksel anlatıdan esintiler ile ilerleyen, uzun kış gecelerinde bir araya gelmiş insanın birbirlerine aktardığı hikâyeler olduğu için de “Gece Hikâyeleri” olarak da ünlenmiştir. Enfel Doğan’ın uzun ve titiz hazırlık süreciyle günümüz Türkçesine uyarladığı Müsameretname, sürükleyici iç enerjisi ve merak duygusunu sürekli diri tutan dilsel kıvraklıkları ile vazgeçilmez bir klasik.
İSİMLER EVİ
(Colm Tóibín)
Anne-baba-oğul-kız kardeşler… Klytaimestra, Agamemnon, Orestes, Iphigeneia, Elektra… O büyük hikâye, Aiskhylos, Sophokles ve Euripides’ten sonra, bu kitapta İrlandalı yazar Colm Tóibín’in kurgusal dehasıyla bir kez daha şekilleniyor. İsimler Evi, o eski anlatının ölüm, kurban, ihanet, intikam, aşk, sevgi ve kardeşlik gibi ‘ağır mefhumlar’ ile yeniden yazıldığı bir palimpsest-metin. Everest Yayınları'dan çıkan kitapta Tóibín, kan ile kalp, hal ile hayal arasında gidip gelen kahramanların yaşamından dokunaklı sahneleri, her birine aynı hassasiyetle yaklaşarak tüm çıplaklığıyla resmediyor.
EGOİST OLMA SANATI
(Josef Kirschner)
Ne yazık ki çoğumuz, başkalarının hoşuna gitmek telâşı ile çevreye uymayı daha kolay bir yaşama yolu olarak seçiyoruz. Böyle yapmakla, kendimize özgü ve ihtiyaçlarımıza uygun bir hayat sürmek yerine, genel davranış kalıplarına uyan birer kukla hâline geliyoruz. Önemliyi, önemsizden ayırma konusunda pasif davranıyoruz. Josef Kirschner, Arıtan yayınevi'nden çıkan, dünya çapında ün kazanmış 'Egoist Olma Sanatı' adlı kitabında, size hayatınızın iplerini kendi elinize almanın nasıl olabileceğini anlatıyor.
SHERLOCK HOLMES-BÜTÜN HİKAYELER 2
(Sir Arthur Conan Doyle)
Yayımlandığı ilk günden itibaren tüm dünyada milyonlarca okuyucuya ulaşan, pek çok yazar ve eser üzerindeki etkisinin görülebildiği, kolektif mirasımızın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes, kaotik dünyadaki sorunları çözmeye müsaitseniz hemen gelin, değilseniz bile yine de gelin diyor. Başka insanların bilmedikleri şeyleri bilmeyi kendine iş edinmiş Sherlock Holmes, ayrıntılarda saklı ipuçlarını bularak herkesi büyük bir zihinsel zafere davet ediyor. Alfa yayıncılık'tan çıkan, Sir Arthur Conan Doyle’ın tüm hikâyelerinin orijinal çizimleriyle toplandığı koleksiyonda “Oyun başlıyor!”
FRIEDA-GERÇEK LADY CHATTERLEY'NİN ROMANI
(Annabel Abbs)
Aristokrat bir Alman baronun kızı Frieda, İngiliz dili profesörü kocası Ernest Weekley ve üç çocuğuyla Nottingham’da yaşamaktadır. Ernest ile olan evliliğine hapsolan Frieda, yaratıcı enerjisi ile dikkat çeken, meteliksiz ama hırslı genç yazar D. H. Lawrence ile tanışır. Fırtınalı ilişkileri pek çok roman karakterine ilham olurken, edebiyatın gidişatını sonsuza dek değiştirecek yaratıcı bir taşkınlığı ortaya çıkarır. Annabel Abbs, dört karakterin farklı bakış açısıyla kaleme aldığı Hep Kitap'tan çıkan ikinci romanı Frieda'da, daha anlamlı bir hayat arayan cesur bir kadının dünyadaki yerini bulma mücadelesini gür bir sesle aktarıyor.
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