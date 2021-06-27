Haftanın Kitapları

FRIEDA-GERÇEK LADY CHATTERLEY'NİN ROMANI

(Annabel Abbs)



Aristokrat bir Alman baronun kızı Frieda, İngiliz dili profesörü kocası Ernest Weekley ve üç çocuğuyla Nottingham’da yaşamaktadır. Ernest ile olan evliliğine hapsolan Frieda, yaratıcı enerjisi ile dikkat çeken, meteliksiz ama hırslı genç yazar D. H. Lawrence ile tanışır. Fırtınalı ilişkileri pek çok roman karakterine ilham olurken, edebiyatın gidişatını sonsuza dek değiştirecek yaratıcı bir taşkınlığı ortaya çıkarır. Annabel Abbs, dört karakterin farklı bakış açısıyla kaleme aldığı Hep Kitap'tan çıkan ikinci romanı Frieda'da, daha anlamlı bir hayat arayan cesur bir kadının dünyadaki yerini bulma mücadelesini gür bir sesle aktarıyor.