Haftanın Kitapları

KAYIP TANRILAR ÜLKESİ
(Ahmet Ümit)
Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün cevval başkomiseri Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, göçmenlerin, işgal evlerinin ve sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin sokaklarından Bergama’ya uzanan bir macerada, hayatı ve insanları yok etmeye muktedir sırların peşinde bir seri cinayetler dizisini çözmeye çalışıyor. Soruşturmanın Türkiye ayağında sürpriz bir ismin olaya dahil olmasıyla heyecanın dozu gitgide artıyor. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Ahmet Ümit'in yeni kitabı Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zeus Altarı ve Pergamon Tapınağı’nın gölgesinde mitlere günümüzde yeniden hayat verirken, suçun çağlar ve kültürler boyu değişmeyen doğasını bir tokat gibi okurun yüzüne çarpıyor.
HAV
(Jan Morris)
Hav kurmaca bir şehir devleti, bir Akdeniz şehri, sokaklarında Türkçenin, Ermenicenin, Rumcanın, Arapçanın, Rusçanın, İtalyancanın bir arada duyulduğu bir coğrafya. Yirmi yıl arayla bu coğrafyaya giden bir seyyah yazar, şehrin iki yakın dönemi arasındaki siyasi, kültürel, yaşamsal doku değişimlerini nefis bir dille anlatıyor. Önce 1985 yılının Hav’ını tanımaya başlıyoruz, sonra bir “Müdahale” oluyor, altüst oluyor şehir, yirmi yılın ardından aynı yere dönüyoruz, yirmi birinci yüzyılın Yeni Hav’ına, Kutsal Mirmidon Cumhuriyeti’ne... Kollektif Kitap'tan çıkan Hav hibrit edebiyatın usta bir örneği, seyahat edebiyatıyla bilimkurguyu bir araya getiriyor. Hav diye bir şehir yok ama pekâlâ olabilir.
İKİ SATIR İKİ SATIRDIR-ALEV EBÜZZİYA'YA MEKTUPLAR 1962-1976
(Edip cansever)
Yapı Kredi Yayınları'nda çıkan ve 1962-76 yıllarında yazılmış 123 mektuptan oluşan kitapta sadece Alev Ebüzziya arşivindeki Edip Cansever mektupları yer alıyor, Alev Ebüzziya'nın Cansever'e karşılık verdiği mektuplarsa saklanmadığı için bulunmuyor. Fransa'da Türk edebiyatı alanında doktora çalışması yapan Habil Sağlam'ın yayına hazırladığı İki Satır, İki Satırdır kitabında Edip Cansever'i Kapalıçarşı'daki dükkânın asma katında şiir yazarken; Sinematek salonunda film izlerken; Beyoğlu gecelerini beyaz kadehlerle parlatırken; "Sevgili Alevci"den mektup getirecek "şişman postacı"yı beklerken; Memet Fuat'ın Yeni Dergi'sine şiir verirken; ülkenin siyasal-toplumsal sorunlarıyla ilgilenirken; Şişli'deki evinde, Fenerbahçe dalyanındaki yazlığında dostlarını ağırlarken; Bebek'e taşındığı ilk günlerin izlenimlerini, duygulanımlarını yazarken; Beyoğlu pasajlarından Boğaz'a çıkarken, göğe, denize, bakarken görüyoruz.
AŞK
(Ali Yağmur Özbek)
Yazar Ali Yağmur Özbek, Cinius Yayınları’ndan çıkan ’Aşk’ adlı kitabında hikayelerle modernleşen sufiliğe bir bakış açısı daha kazandırıyor. Aşık Veysel’den, Mevlana Celaleddin Rumi’ye ve Nasreddin Hoca’ya kadar pek çok sufi öyküleriyle satırlar arasında bizi düşündürüyor. Kitap, aynı zamanda sayfaların editörü olan Nursezer Tezsezer’in karakalem çizimleri ile okurunu derin ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. ‘Aşk’ kitabı ile ilgili konuşan Tezsezer "Her sayfada ayrı bir ‘ben’ olacaksın. Hiç olacaksın, öyküsünde bahsettiği gibi. Kendinle yüzleşecek, kendinle konuşacaksın. Tasavvufu, sufizmi anlayacaksın. Teslimiyeti öğreneceksin. İç çatışmalarının yol göstereni, başucu kitabın olacak Aşk…" diyor.
HAFIZA POLİSİ
(Yoko Ogawa)
Ödüllü Japon yazar Yoko Ogawa’nın distopik romanı Hafıza Polisi, Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı! Hafıza Polisi, her şeyin aniden yok olmaya başladığı bir adanın halkı üzerinden, unutanların yitip gitmeye mahkûm olduğu ve ancak hatırlamakta direnenlerin gerçekten hayatta kalabileceği gerçeğini dokunaklı ve sarsıcı bir hikâyeyle gözler önüne seriyor. Hafızanın gücüne ve unutarak kaybettiklerimizden bize yadigâr kalan travmalara dair gerçeküstü, kışkırtıcı bir masal sunan Hafıza Polisi, yaşadığımız yüzyıla yöneltilebilecek “en naif” serzenişi de satırları arasına gizliyor: “Unutmaktan korkmadığınızda her şey birdenbire ölür; her şey, birdenbire…”
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