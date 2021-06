Haftanın Kitapları

HAFIZA POLİSİ

(Yoko Ogawa)

Ödüllü Japon yazar Yoko Ogawa’nın distopik romanı Hafıza Polisi, Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı! Hafıza Polisi, her şeyin aniden yok olmaya başladığı bir adanın halkı üzerinden, unutanların yitip gitmeye mahkûm olduğu ve ancak hatırlamakta direnenlerin gerçekten hayatta kalabileceği gerçeğini dokunaklı ve sarsıcı bir hikâyeyle gözler önüne seriyor. Hafızanın gücüne ve unutarak kaybettiklerimizden bize yadigâr kalan travmalara dair gerçeküstü, kışkırtıcı bir masal sunan Hafıza Polisi, yaşadığımız yüzyıla yöneltilebilecek “en naif” serzenişi de satırları arasına gizliyor: “Unutmaktan korkmadığınızda her şey birdenbire ölür; her şey, birdenbire…”