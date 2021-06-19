Haftanın Kitapları

KAHVE SOĞUMADAN ÖNCE

(Toshikazu KawaGuchi)



Tokyo’nun ara sokaklarından birinde, ziyaretçilerine özenle demlenen kahvelerini sunan yüz yıllık bir kafe bulunur. Yılın en sıcak gününde bile serin kalmayı başaran, yalnızca dikkatli gözlerin seçebileceği, bodrum katındaki küçük bir kafe... Öyle küçük ki üç masa ve altı sandalye ile mekân baştan başa doluyor. Duvarda ise her biri ayrı bir zamanı gösteren üç saat asılı. Etrafınıza bakındığınızda en hafif tabirle “sıradan” olarak niteleyeceğiniz bu yerin kolaylıkla tahmin edilemeyecek bir hizmeti daha var: Zamanda yolculuk... Toshikazu KawaGuchi, Epsilon Yayınevi'nden çıkan kitabında "Zamanda yolculuk edebilseydiniz neyi değiştirirdiniz?", "Kimi son bir kez görmek isterdiniz?" sorularına cevaplar arıyor...