Haftanın Kitapları

BIÇAĞIN ÜÇ İMGESİ

(David Mamet)

Amerikan sinemasının dâhilerinden David Mamet, hem oyun ve senaryo yazarlığında hem de yönetmenlikte, bilhassa dehasından yola çıkarak, kendisine özgü bir kanal oluşturabilmiş bir isimdir. Mamet, sinema üzerine yazdığı kitaplarda da bu özelliğini açıkça ortaya koyar. Edebi Şeyler Yayınları'ndan çıkan Bıçağın Üç İmgesi, Mamet’in dehasını, dramaya imgesel bakışını, tarihsel, politik ve “literal” anekdotlar üzerinden sinematografik, dramatik ve sanatsal olana dair görüşlerini sunuyor okura. Bu kitabın her bir cümlesi, deyim yerindeyse, imbikten geçirilmiş ifadelerdir. Bıçağın Üç İmgesi, bu yönüyle, bir fragmanlar serisini andırıyor.