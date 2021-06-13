Haftanın Kitapları

BEŞİR AĞA: OSMANLI HAREMİNİN BAŞ HADIM AĞASI
(Jane Hathaway)
VakıfBank Kültür Yayınları'nın okurla buluşturduğu, Osmanlı tarihçisi Jane Hathaway’in “Beşir Ağa: Osmanlı Hareminin Baş Hadım Ağası” adlı kitap 18’inci yüzyılın önemli Osmanlı simalarından Topkapı Sarayı’nda haremin baş hadım ağası ve döneminde efsanevi bir kitap koleksiyoncusu olarak tanınan Beşir Ağa’nın 90 yılı aşan yaşamına odaklanıyor. Anavatanı Habeşistan’da köleleştirildikten sonra hadım edilmiş siyahi bir köle olan Beşir Ağa’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentine uzanan yaşamı, Osmanlı arşivlerinden ve birincil kaynaklardan yapılan araştırmalar ve tarihi kanıtlarla inceleniyor.
MANZARA-İ UMUMİYE
(Turhan Selçuk)
Desen Yayınları'ndan çıkan 'Turhan Selçuk Seçkisi', Türkiye'de sözsüz karikatürün öncüsü olan Turhan Selçuk'un mizahını genç nesillere de tanıtmak ve büyük ustanın kendi zamanının çok ötesindeki çizgilerine farklı bir bakış imkânı sunmak amacıyla tasarlanan, üç ciltlik nadide bir koleksiyon. Seçkinin ikinci halkası olan Manzara-i Umumiye, sanatçının, 1952-2003 yılları arasında, Türkiye'nin ve dünyanın seçkin gazete ve dergilerinde kendine yer bulan, bazıları farklı dönem ve mecralarda tekrar tekrar yayımlanarak yankı uyandırmış 80 karikatürünü bir araya getiriyor.
OLANLIK.
(Ahmet Güntan)
Şair, yazar ve denemeci Ahmet Güntan'ın Can Yayınları'ndan çıkan ilk romanı Olanlık. tamamı diyaloglardan oluşan bir metin; yazarının deyişiyle bir RDAO: "Roman Demek Âdet Olmuş". Bir çorba salonunda kendiliğinden gelişen bir sohbeti anlatıyor aslında. Ancak hayatın akışı gibi sonlanmayan, sürüp giden bu sohbet bir zeytin misali dallanıp budaklanarak coşup zenginleşiyor; aidiyet, özgürlük, yalnızlık, iyilik, aşk hüznü, sevme sevilme, tamlığa erişme arzusu, inanç gibi, günümüz dünyasında asla cesaretle irdelenmeyen, tecrübe edilmeyen meseleleri ele alıyor. Böylece defalarca yenildiğimiz, tökezlediğimiz ama yine de ayağa kalkıp devam ettiğimiz hayat kargaşasına bir anlam vermeye girişiyor.
ELMA BAHÇESİNDEN
(Olav H. Hauge)
Olav H. Hauge, Batı Norveç fiyortları, sarp coğrafyası ve efsaneleriyle ünlü Hardanger bölgesindeki çok küçük bir yerleşim yeri olan Ulvik'te 18 Ağustos 1908 yılında doğdu. Neredeyse bütün hayatı ailesinin elma bahçesinde çalışarak geçen şairin zorlukla dolu hayatı, okuma ve öğrenme arzusu ile değişti. Yitik Ülke Yayınları'ndan çıkan, dilimize kazandırılması Orhan Tekelioğlu'nun katkılarıyla 15 yıllık bir çabanın ürünü olan Elma Bahçesinden kitabı "Modernist" şiiri ile dünyaca ünlü bir şair, öğrenme hevesi ve dil yeteneği ile adından söz ettiren bir çevirmen olan Hauge'un hayatının ve güçlü şiirinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.
BIÇAĞIN ÜÇ İMGESİ
(David Mamet)
Amerikan sinemasının dâhilerinden David Mamet, hem oyun ve senaryo yazarlığında hem de yönetmenlikte, bilhassa dehasından yola çıkarak, kendisine özgü bir kanal oluşturabilmiş bir isimdir. Mamet, sinema üzerine yazdığı kitaplarda da bu özelliğini açıkça ortaya koyar. Edebi Şeyler Yayınları'ndan çıkan Bıçağın Üç İmgesi, Mamet’in dehasını, dramaya imgesel bakışını, tarihsel, politik ve “literal” anekdotlar üzerinden sinematografik, dramatik ve sanatsal olana dair görüşlerini sunuyor okura. Bu kitabın her bir cümlesi, deyim yerindeyse, imbikten geçirilmiş ifadelerdir. Bıçağın Üç İmgesi, bu yönüyle, bir fragmanlar serisini andırıyor.
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