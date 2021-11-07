Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı, haftayı en karlı kapatan ise Trabzonspor oldu.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Ligin 12. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: 0-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Altay: 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-1

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: 2-2

PUAN DURUMU

O G B M A Y Av. Puan 1.TRABZONSPOR 12 9 3 0 24 11 13 30 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 12 7 2 3 20 9 11 23 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 6 5 1 18 10 8 23 4.GALATASARAY 12 6 3 3 18 15 3 21 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 12 6 3 3 18 19 -1 21 6.BEŞİKTAŞ 12 6 2 4 21 15 6 20 7.FENERBAHÇE 12 6 2 4 17 15 2 20 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 12 5 4 3 18 15 3 19 9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 6 0 6 18 15 3 18 10.ADANA DEMİRSPOR 12 4 4 4 17 17 0 16 11.ALTAY 12 5 1 6 17 18 -1 16 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 12 4 3 5 14 16 -2 15 13.YUKATEL KAYSERİSPOR 12 4 3 5 17 20 -3 15 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 12 4 3 5 14 17 -3 15 15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 2 7 3 15 13 2 13 16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 12 4 0 8 12 22 -10 12 17.GZT GİRESUNSPOR 12 2 4 6 7 12 -5 10 18.KASIMPAŞA 12 2 3 7 12 18 -6 9 19.GÖZTEPE 12 2 3 7 11 18 -7 9 20.ÇAYKUR RİZESPOR 12 2 1 9 11 24 -13 7