Haftanın havası ve eylülde yaz koşulları

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yazısına şöyle devam etti: "Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’da da Eskişehir ve çevre merkezler dahil geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Günün öğle ve akşam saatleri daha tempolu olmak üzere yağmurlarla biraz serinleyeceğiz.

İstanbul’da perşembe günü de yağmur olasılığı var, kuzeyden serin bir hava gelmek üzere ve hava sıcaklıkları 25 derecelere kadar inecek.