Haftanin'de terör örgütünün tuzakladığı patlayıcılar etkisiz hale getiriliyor

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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden kahraman komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor."

Paylaşımda, terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler ile silah, örgüte ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerine de yer verildi.