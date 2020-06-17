Haftanin bölgesinde PKK terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP’ler etkisiz hale getiriliyor

AA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden Kahraman Komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye; silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor."