2021 yılına merhaba dedik. Yeni yılın ilk günlerinde “eskiyi aratmayan bir yıl geçirmek” ümidiyle dolup taştık. Hafta genelindeki gündem başlıklarının sağlık, evcil hayvanlarımız, ikili ilişkilerimiz, derin temizlikler ve yargıyla ilgili süreçlerin olacağını söyleyen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, bu hafta gezegenlerin etkilerini ve burçların astrolojik beklentilerini yorumladı.
7 Ocak 2021, saat 1:26’da Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor. “İstikrar” ve “kararlılık” göstereceksiniz mücadelelerinizde. Elinizdeki değerleri daha sağlamlaştırmak ve güvenli hale getirmek isteyeceksiniz.
8 Ocak 2021, saat 14:59’da Merkür Kova burcuna geçiş yapıyor. Hava elementinin son burcu olan Kova burcu edinilen bilgileri artık paylaşmak gerektiğini deneyimleyebilirsiniz. Merkür Kova ifadelerinizin daha hızlı olacağı ve karşımızdakini dinlemekle ilgili sabırsız bir sürece sokabilir. Yeni icatlar, yeni buluşlara vesile olabilir. Sıradan ve geleneksel düşüncelere karşı gelebilirsiniz.
8 Ocak 2021, saat 18:40’da Venüs Oğlak burcu’na geçiş yapıyor. Toprak elementi grubu burçlarının sonuncusu olan Oğlak burcu ilişkilerde daha gerçekçi yaklaşımlar deneyimlemenize vesile olur. İlişkilerinizde daha sorumluluk sahibi olmanıza olanak tanır. Diğer yandan kendi kişisel değerlerinizi de sorgulatabilir. “Sevgisiz”, “sevgide yetersiz” ve “kısıtlanmış” hissedeceğiniz süreçlere yaşatabilir. İlişkisine emek harcayan kazanacak! Yapacağınız işlerde öz disipline sahip olur ve çalışırsanız bu dönem kendinize olan saygınız ve sevginiz artabilir. Diğer türlü daha melankolik ve depresif olabilirsiniz.
Kişisel haritalarınızda;
Boğa burcu hangi evinizi kesiyorsa o konular üzerine eğilecek ve sağlamlaştırmak, pekiştirmek için mücadele vereceksiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!