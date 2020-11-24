Gerçekte ne istediğimizin kanaatine varmamız gereken bir hafta deneyimleyeceğimizi söyleyen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, haftalık burç yorumlarını kaleme aldı. Balık burcunda olan jenerasyon gezegenlerimizden Neptün, 28 Kasım’ı 29 Kasım’a bağlayan gece itibariyle önce durağan pozisyonuna ve ardında da direkt hareketine geçiyor olacak.
Neptün, Balık burcunun direkt hareketi ile kendimize acımayla ve etrafımızda olup bitenleri görmemezlikten gelmeyle ilgili dikkatli olmamız gereken bir sürece işaret etmektedir. Birilerinin bulunduğumuz konumdan gelip bizleri kurtarma eğilimlerinden vazgeçilmesi gereken bir sürece de işaret etmektedir. Fiziksel dünyanın kısıtlıklarından kurtulma eğilimlerimiz artabilir. Kaçıp gitmenin çözüm olacağını düşünebiliriz. Ancak bu durum sadece kaosa sürüklemekten öteye geçmeyecek başka bir sıkıntılı süreci doğuracaktır. Birçok yazımda da belirttiğim gibi “Kaçtığımız yere, kaçtığımız şeyi de götürürüz” diyorduk. Kabule geçmenin idrakine varmak, bizleri ruhsal olarak da yatıştırabilecektir.
Bu haftanın genel vurgusuna bakacak olursak ortada bir kriz yokken daha da kriz yaratma eğilimlerimiz olabilir. Teslim olmak birinci kurallar arasında geliyor. Suyun çözücü ve şifacı özelliklerinden faydalanmalı ve tutulma sürecine yaklaşırken Ay’ın görünür hale gelmesinin avantajlarından faydalanabiliriz. O sürece kadar da dürtüsel hareket etmenin fayda sağlamayacağı idrakine varabilmeliyiz. Ticarette ve ikili ilişkilerimizde faydalı olmaya ve yaratıcı özelliklerimizi ön plana çıkartmayı hedefleyebiliriz.
Ay’ın Koç burcuna geçişi ile elementsel uyumdan faydalanabilir ve ben merkezci davranmak yerine şifacı özelliklerimizi kullanabiliriz. Daha bilge ve akılcı hareket etmenin avantajlarından yararlanabiliriz. Gergin ve öfkeli olmak yerine cesaretimizi toparlayabilecek aktiviteler geliştirebiliriz. Hem kendimiz hem de geleceğimiz için daha yararlı nasıl olabiliriz noktasında savunma savaşlarımızı belki de eskiden olduğu gibi satranç taşlarını önümüze dizerek strateji geliştirebiliriz. Hatta birlik içerisinde olabilmek için teşvik edici olabiliriz.
İçimizdeki sağlıksız büyüyen öfkeye ve bizleri güçsüz kılan her ne ise hepsinin üstesinden gelebileceğimiz idrakine varabiliriz. Zihinsel gücümüzü, ikna kabiliyetlerimizi geliştirebilecek kitaplar okuyabiliriz. Aniden başlayan, biten ikili ilişkilerimize bir son verme isteği içerisinde isek karşısında durduğumuz ve bir başkasının yaptığına karşı “nasıl bu şekilde davranabilir ben olsam bu şekilde davranmazdım” dediğimiz konuların üzerine durmak bizlere fayda sağlayabilir. Empati geliştirmek ve temelde yatan kök probleme odaklanmanın ancak bizleri sağlıklı ilişkilere yöneltebileceği idrakine sevk edebiliriz. Bakış açımızı değiştirebilmek, daha geniş perspektiften bakabilmek fayda sağlarken. Düşünmeli, algılamalı ve gerçekte ne istediğimiz kanaatine varmamız gereken bir hafta deneyimleyeceğiz…
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