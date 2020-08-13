YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Harcamalarınızın arttığı, para konusunda biraz sıkıntıya düşebileceğiniz bir haftadasınız sevgili Yengeç burçları… Bazı büyük ödemelerle biraz dişinizi sıkmanız gerekebilir. Ya da kurs veya okul harcamalarınız çıkabilir. Dış görünüşünüz ve güzelliğiniz için bütçenizi aşabilirsiniz. O nedenle iyi bir bütçe planlaması yapmalısınız. İkili ilişkilerde ise birbirinizi anlamak konusunda güçlük çekebilirsiniz. Yöneticilerinizle aranızda tartışma ve fikir ayrılıkları meydana gelebilir. Sizden büyük kişilerle hayata farklı pencerelerden bakabilirsiniz. O nedenle dikkatli olmanızda fayda var.



