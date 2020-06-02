BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haziran ayının başında çalışma koşullarına kafa yoruyorsunuz sevgili Boğa burçları… Kariyerde biraz kendinizi kapana kısılmış hissedebilirsiniz. İş ile ilgili beklediğiniz haberleri alamayabilir, takdir göremeyebilirsiniz. Bir de üzerine patronlarınızın bazı konularda sizi ezip geçtiğini ve umursamadığını düşünebilirsiniz. Bu hafta yeni işler yapma isteğiniz daha da artacak. 5 Haziran’da Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu Ay Tutulması’nda biraz daha rahat bir döneme giriyorsunuz. Fakat dikkat etmeniz gereken konular var. Örneğin borçlarınız bu dönem sizleri sıkabilir ya da elinize geçen paranın azlığıyla isyan edebilirsiniz. Yapmanız gereken planlı hareket etmek ve iş ile ilgili problemlerin üstesinden gelmek olacaktır.