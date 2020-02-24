HABERTURK.COM

Merhaba sevgili Habertürk okurları... Şubat ayı göz açıp kapayıncaya dek geçti. Bu haftanın son günü mart ayına giriş yapacağız. Yeni haftada da 17 Şubat'ta Balık burcunda gerçekleşen Merkür gerilemesinin etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Ayın 23'ünde gerçekleşen Yeniay da daha enerjik bir süreci başlatıyor. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor? Detaylar haberimizde!

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sizi yiyip bitiren konuları arkanızda bırakacağınız, sıkıntılı ortamlardan uzaklaşacağınız keyifli bir hafta sizleri bekliyor sevgili Koç burçları… Merkür gerilemesinden dolayı yaşadığınız sinir ve öfke bu hafta azalıyor. Eğer bir süredir geçmişe takılıp kaldıysanız, bu aralar yüzünüzü daha çok geleceğe çevireceksiniz. Kariyerde zirveye çıkabilirsiniz. Fakat bunun için çok fazla çalışmanız gerekecek. Sağlıkta ise kendinize dikkat edin. Bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle doktora görünün hatta ikinci bir görüş bile almakta fayda var.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar… Yeni haftayla beraber kariyerinizde heyecan verici bir süreç başlıyor. Eğer bir süredir iş arayan bir Boğa’ysanız ve iş için mülakatlara çağırıldıysanız olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Sabrınızın karşılığını nihayet alacaksınız. Değişiklikler huzursuz etse de yeni ortamlar ileride çok mutlu edecek. Merkür gerilemesi öncesinden başlayan görüşme süreci olumlu ilerleyecek. Sağlıkta ise kaybettiğiniz enerjiyi kazanıyorsunuz. Belki bu haftayla beraber spora başlayabilirsiniz.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… 24 Şubat haftasında kaygılarınızdan, huzursuzluklarınızdan arınıyorsunuz. Eğer hayata geçirmek istediğiniz bir konu varsa kendinizde güç bulacaksınız. İşinizden memnun değilseniz ve başvuru yaptıysanız olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Ayın 23'ünde gerçekleşen Yeniay ile beraber dilekleriniz arzularınız gerçekleşebilir. Öte yandan harcamalarınızın ucunu kaçırabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edin. Çünkü satın aldığınız üründe karışıklık yaşanabilir ya da ürünler defolu çıkabilir.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları… Geçen hafta yaşadığınız zorluk ve aksiliklerden sonra daha rahat bir hafta geçireceksiniz. Hayatınızda her şey tam anlamıyla yolunda gitmese de olumlu tavrınız sayesinde enerjiniz düşmeyecek. Üstelik, her şeye olumlu bakmanız, isteklerinizi ayağınıza getirebilir. Öte yandan ilişkilerde oldukça şanslısınız. Partnerinizle aranızda büyük bir çekim var. Yalnızlar da etraflarındaki bir kişiye karşı romantik duygular besleyebilir. Finansal meselelerde ise risk alma zamanı değil…

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları… Yeni haftayla beraber finansal durumunuz iyileşiyor. Elinize bir anda para geçebilir ya da eşinizin geliri artabilir. Ancak bir yandan da harcamalarınız artıyor. Bu nedenle gereksiz yere para harcamayın. Özellikle bu aralar birikime gitmek, yatırım yapmak gelecekte size yarar sağlayacak. Aşk hayatınız oldukça pozitif ve keyifli ilerliyor. Sevdiğinizle planlar yapabilirsiniz. Öte yandan iş hayatınız oldukça yoğun. Çalışmalarınızın karşılığını almak için çok ter dökeceksiniz…

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları… Yeni hafta size aşk ve sevgi getirecek. 23 Şubat’ta Balık burcunda gerçekleşen Yeniay ile birlikte partnerinizle aranızda çekim ve uyum artabilir. Evliyseniz eşinizle çok iyi anlaşabilirsiniz. Yalnızlar ise uzun süredir etraflarında olan fakat ilişki yaşamaya cesaret edemedikleri birine şans verebilir. Öte yandan kariyeriniz biraz durgun geçiyor. Ya da siz bu aralar pek çalışmak istemeyeceksiniz. Para konularında ise harcamalar da gelirler de artacak.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları… Geçtiğimiz hafta Merkür gerilemesinin etkisiyle beraber içiniz sıkılmış olabilir. Gerilemenin etkileri devam ediyor ancak pazar günü bir Yeniay meydana geldi. Yeniay’la beraber olumsuz düşüncelerden biraz da olsa uzaklaşıyorsunuz. Eğer pozitif düşünürseniz, hayattan keyif almayı bilirseniz gerileme çok kolay ve çabuk geçecek. Bunun yanında bu hafta daha çok evinizle ilgilenmek isteyeceksiniz. Evinizle alakalı düzenlemeler, temizlik, dekorasyon gibi işlere yoğunluk verebilirsiniz.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep burçları… Yeni haftayla beraber geçmişi arkanızda bırakacaksınız. En azından çabalayacaksınız… 23 Şubat’ta gerçekleşen Yeniay ile beraber yeni kararlar almak isteyeceksiniz. Kariyerinize gelirsek mart başına kadar destekleniyorsunuz. İmza attığımız çalışmalarla büyük övgü ve alkış toplayacaksınız. Akreplerin aşk hayatı oldukça iyi. Partnerinizle aranızda uyum ve çekim söz konusu. Yalnızlar ise hiç üzülmesin çünkü bu aralar Akreplerin dilekleri, istekleri gerçekleşebilir. Öte yandan Merkür gerilemesi devam ederken her söze kulak asmayın.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gelelim Yay burçlarına… 24 Şubat haftasında özellikle aile içinde mutluluk verici haberler sizleri bekliyor. Ailenizden terfi alan biri mutluluğunu sizinle paylaşabilir. Ya da aile içinde bebek haberiyle mutlu olabilirsiniz. Aşk hayatınız bu aralar zaten oldukça güzel. Birlikteliği olanlar partnerini daha iyi anlayacak. Yalnızlar da zaten bu aralar biriyle tanışmış olabilir. Öte yandan Merkür gerilemesi devam ederken evdeki eşyalarınızı kontrol edin, elektrikli aletlerin fişini çekmeyi unutmayın. Belgelerinizi iyice kontrol edin. Çünkü aksilikler olabilir.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… 24 Şubat haftasında kendinizi geliştirebilir, belki eğitime başlayabilirsiniz. Eğer aklınızda yeni bir adım atmak yoksa da beklenmedik haberlerle yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Son zamanlarda ailenizle ilgili problemler yaşadınız mı? Ya da aile büyüklerinizin size anlamadığını düşündünüz mü? Eğer cevabınız evetse üzülmeyin. Çünkü bu aralar ailenizle buzları eritiyorsunuz. Kariyer ve finans konularında ise bir yavaşlık söz konusu… Emek verdiğiniz işler sonuç bulacak ancak çok fazla ter dökmeniz gerekecek.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Bu haftanın gündemini maddi meseleler oluşturuyor. Eğer ticaretle uğraşan bir Kova burcuysanız elinize güzel paralar geçebilir. Ya da terfi alabilirsiniz. Ancak Merkür gerilemesi devam ediyor ve gerilemenin en çok yine maddi konularda etkileyeceğini geçtiğimiz hafta söylemiştik. Yani bu aralar tam rahatladım derken geçmişte ödemediğiniz faturalar karşınıza çıkabilir. Hiç beklenmedik bir yere ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Aşkta şansınız oldukça yüksek. Eğer birlikteliğiniz varsa eğlenceli planlara dahil olabilirsiniz.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balıklar, 24 Şubat haftasında hayatınıza yeni bir sayfa açmak ve değişime gitmek isteyeceksiniz. Geçtiğimiz hafta Merkür gerilemesinin etkisiyle biraz durgundunuz. Ancak bu hafta yavaş yavaş toparlanıyorsunuz. Enerjinizi arkadaşlarınıza, dostlarınıza, eşinize, sevgilinize ayıracaksınız. İletişiminiz yeni haftayla beraber kuvvetlenebilir. Arkadaşlarınızla yeni bir girişime imza atabilirsiniz. Ancak sağlıkta kendinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü halsizlik, soğuk algınlığı veya grip baş gösterebilir.