ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gündeminizde ekonomik konuların, paranın olacağı bir haftadasınız sevgili Aslanlar… Örneğin bu aralar maddi konularda sıkışık bir pozisyonda olabilirsiniz. Harcamalarınızı kısmanız gerekebilir ya da ilerisi için birikime gitmek zorunda kalabilirsiniz. Ancak nisan başında rahatlama yaşayacaksınız. 20 Mart’ta Güneş’in Koç burcuna geçişiyle daha pozitif olacaksınız. Eğitimde ya da kariyerde kendinizi geliştirebilirsiniz. Spor ya da diyet yapıyorsanız gözle görülür sonuç elde edebilirsiniz. Yalnızca Pazar günü bazı sorgulamalar yaşayabilirsiniz. Her şeyi kestirip atmayın…