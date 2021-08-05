Haftalık 100 binde Kovid-19 vaka sayısı 60 ilde en az 2 kat arttı

Sağlık Bakanlığının 24-30 Temmuz haftasına ait 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin verilerine göre en fazla vaka Siirt (1139,94) , Diyarbakır (599,29) , Bingöl (447,18) , Bitlis (413,68) ve Ağrı'da (334,31) görüldü. Siirt ve Diyarbakır geçen hafta da ilk iki sırada yer almıştı.
Giresun, geçen hafta en fazla vaka görülen beşinci il iken, vaka artışına rağmen bu hafta 15'inci sıraya geriledi.
100 bin nüfusta en az Kovid-19 vakası geçen hafta Kahramanmaraş, Uşak, Osmaniye, Manisa ve Bartın'da görülmüştü. Bu hafta en az vaka görülen il Aydın (35,83) oldu. Bu ili, İzmir (43,3) , Manisa (47,84) , Muğla (48,66) ve Uşak (49,26) takip etti.
- Sadece Antalya ve Muğla'da vaka sayıları azaldı
Bakanlık verileri sadece iki ilde Kovid-19 vaka sayısının azaldığını ortaya koldu. Geçen hafta 100 binde Kovid-19 vaka sayısı Antalya'da 75,92 iken bu hafta 72,68'e geriledi.
Muğla'da 100 binde vaka sayısı 7,05'lik azalışla 55,71'den 48,66'ya düştü.
- İllerin vaka artış oranları
Verilere göre bu hafta 13 ilde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 kat arttı.
Bu iller Kırklareli, İstanbul, Yalova, Kırıkkale, Iğdır, Amasya, Tokat, Kars, Malatya, Erzurum, Hakkari, Giresun ve Nevşehir oldu.
Siirt, Ağrı ve Kütahya'da vaka sayıları bir önceki haftanın yaklaşık yarısı kadar arttı.
Ardahan, Aydın ve İzmir'de vaka sayıları ortalama yüzde 30 artış gösterdi.
50 ilde ise vaka sayısı 2-3 kat aralığında artış gösterdi. Bu iller Sinop, Kastamonu, Niğde, Düzce, Bayburt, Kayseri, Ordu, Sivas, Bolu, Adana, Çorum, Gümüşhane, Zonguldak, Afyonkarahisar, Kars, Denizli, Diyarbakır, Bitlis, Van, Eskişehir, Mersin, Trabzon, Konya, Elazığ, Sakarya, Rize, Bilecik, Manisa, Uşak, Çanakkale, Karaman, Balıkesir, Tekirdağ, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Artvin, Çankırı, Bursa, Yozgat, Şırnak, Samsun, Karabük, Kırşehir, Ankara, Burdur, Edirne, Erzincan, Kocaeli ve Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti.
Haftalık vaka sayısı bir haftada 3-4 kat aralığında artan 8 il Aksaray, Batman, Mardin, Bingöl, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Isparta oldu.
Tunceli ve Bartın, bir önceki haftaya göre 100 binde vaka sayısı 4 kattan fazla artan iki il oldu.
Bartın'da vaka sayısı geçen hafta 100 binde 21,61'ken bu hafta 86,94'e yükseldi.
Tunceli'de vaka sayısı 4,6 kat arttı, 27,56'dan 127,03'e çıktı.
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