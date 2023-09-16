Hafta sonunu keyifle geçirmenizi sağlayacak birbirinden eğlenceli 13 fotoğraf
Hafta sonu için bir eğlence arıyorsanız, dünyanın dört bir yanında yaşayan insanların başına gelen komik durumlara bir göz atabilirsiniz! İşte, ruh halinizi yükseltecek bir fotoğraf serisi...
Giriş: 16.09.2023 - 13:44 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:44
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"10/10 savaşa girerdi."
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"Kedi selamı."
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"Kedimi, kız arkadaşımın kedisiyle tanıştırdım. Bu fotoğraf ilişkilerini özetliyor."
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"Yakın zamanda renk körü bir kişiyle yaşamaya başladım."
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"Oğullarımın banyodan kaçmak için her zamanki saklanma yeri."
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"Aynısı!"
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"Ben küçükken kardeşim ve ben dolaptan un alıp havaya atmayı severdik, böylece kar yağıyormuş gibi yapardık. Biz en zekiler değildik."
Kaynak: Reddit
Haberi Hazırlayan: Başak Kanık