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        Haberler Yaşam Hafta sonunu keyifle geçirmenizi sağlayacak birbirinden eğlenceli 13 fotoğraf

        Hafta sonunu keyifle geçirmenizi sağlayacak birbirinden eğlenceli 13 fotoğraf

        Hafta sonu için bir eğlence arıyorsanız, dünyanın dört bir yanında yaşayan insanların başına gelen komik durumlara bir göz atabilirsiniz! İşte, ruh halinizi yükseltecek bir fotoğraf serisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 13:44 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:44
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          "10/10 savaşa girerdi."

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          "Kedi selamı."

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          "Kedimi, kız arkadaşımın kedisiyle tanıştırdım. Bu fotoğraf ilişkilerini özetliyor."

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          "Yakın zamanda renk körü bir kişiyle yaşamaya başladım."

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          "Oğullarımın banyodan kaçmak için her zamanki saklanma yeri."

        • 11

          "Aynısı!"

        • 12
        • 13

          "Ben küçükken kardeşim ve ben dolaptan un alıp havaya atmayı severdik, böylece kar yağıyormuş gibi yapardık. Biz en zekiler değildik."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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