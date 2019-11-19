Hafta sonunda sinemalarda ne oldu?

Türk filmleri izleyici açısından hafta sonunda yine ilk sıralarda yer aldı.

Hafta sonunda yine en çok izlenen filmleri listesinin ilk 4 sırasını Türk filmleri oluşturdu.

ABD'de 31 milyon $ ile açılış yapan, Christian Bale ile Matt Damon'un filmi 'Asfaltın Kralları', Türkiye'de şaşırtıcı ölçüde ilgi görmeyerek düşük bir açılış yaptı.

'Recep İvedik 6', geçtiğimiz hafta sonu da ilk sırada yer alırken '7. Koğuştaki Mucize', 'Cinayet Süsü' ve 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' gişedeki istikrarını sürdürdü.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre gösterimde olan 10'u yerli, 17'si yabancı olmak üzere 27 film, toplam 1.093.484 kişi tarafından izlenirken 20.175.528 ₺ hasılat elde edildi.

Recep İvedik 6

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 656.550

Genel İzleyici Sayısı: 2.157.134

Hasılat: 38.342.248 ₺

7. Koğuştaki Mucize

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 190.489

Genel İzleyici Sayısı: 4.381.369

Hasılat: 75.857.960 ₺

Cinayet Süsü

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 66.940

Genel İzleyici Sayısı: 700.756

Hasılat: 13.688.907 ₺

Kral Şakir Korsanlar Diyarı

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 51.239

Genel İzleyici Sayısı: 1.892.378

Hasılat: 31.611.678 ₺

Asfaltın Kralları

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 37.807

İzleyici Sayısı: 37.807.

Hasılat: 897.356 ₺