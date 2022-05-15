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Hafta sonu TV yayın akışında hangi diziler var? 15 Mayıs 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışı

Televizyon seyircileri 15 Mayıs TV yayın akışında hangi dizi, film ve programların yer alacağını merak ediyor. Diziseverler 15 Mayıs hafta sonu TV yayın akışında yer alan dizi ve filmleri araştırıyor. İşte, 15 Mayıs Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

15.05.2022 - 10:21 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 15 Mayıs TV yayın akışı, hafta sonunu televizyon keyfi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 15 Mayıs Pazar akşamı; Adı Sevgi, Teşkilat ve Yargı dizileri ekrana geliyor.  15 Mayıs Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Kibar Feyzo

    21:45 Tarzan Rıfkı

    23:30 Baba

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştuktça

    09:45 Magazin D Pazar

    12:00 Arda ile Ramazan MutfağıOmuz Omuza

    13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

    14:00 Sadakatsiz

    16:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:45 Ayşecik ile Ömercik

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Kaderimin Oyunu

    17:00 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Kaderimin Oyunu

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi arası

    11:20 Evlilik Hakkında Her Şey

    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15:30 İyilik

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Recep İvedik 4

    22:30 Yasak Elma

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