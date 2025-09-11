SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni 17 para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engeli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).