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        Haberler Televizyon Hafta sonu televizyonda neler var? 10-11 Şubat hafta sonu televizyonda olan dizi, film ve yapımlar? Hafta sonu ne izleyebilirim?

        Hafta sonu televizyonda neler var? İşte 10-11 Şubat televizyonda olan dizi, film ve programlar

        Bu hafta sonunu evde keyif yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, "Hafta sonu televizyonda neler var?" diye araştırıyor. Sizler için 10-11 Şubat tarihlerinde ekranlarda olacak tüm film, dizi ve programları derledik. İşte, bu hafta sonu televizyonda olan dizi, film ve programlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:28
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        • 1

          "Hafta sonu televizyonda neler var?" diye merak edenler için bir yayın akışı rehberi oluşturduk. Bu hafta sonu yine birçok yapım ekranlarda olacak. Dizi ve fimlerin yanı sıra farklı içeriklere sahip programlar da seyirciyi karşılayacak. İşte, 10-11 Şubat hafta sonu televizyonda olan dizi, film ve programlar...

        • 2

          10 ŞUBAT CUMARTESİ TELEVİZYONDA OLAN DİZİLER/ PROGRAMLAR

          20.00 Üç Kız kardeş - Kanal D

          20.00 Kopuk - Fox

          20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam - Atv

          20.00 Gönül Dağı - TRT 1

          20.00 Survivor All Star - TV8

        • 3

          10 ŞUBAT CUMARTESİ TELEVİZYONDA OLAN FİLMLER

          23.30 Meteor Kıyameti - Kanal D

          20.00 Koruyucu - Star TV

          23.30 Tehlikeli - Star TV

          20.00 Güldür Güldür Show - SHOW TV

        • 4

          11 ŞUBAT PAZAR TELEVİZYONDA OLAN DİZİLER/PROGRAMLAR

          20.00 Yargı - Kanal D

          20.00 Kirli Sepeti - Fox

          20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar - Star TV

          20.00 Kim Milyoner Olmak İster? - Atv

          20.00 Teşkilat

          20.00 Survivor All Star - TV8

        • 5

          11 ŞUBAT PAZAR TELEVİZYONDA OLAN FİLMLER

          20.00 Avanak Abdi - SHOW TV

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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