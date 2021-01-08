Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Merak konusu oldu. Bu hafta sonu 9 ve 10 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Marketler, bakkal ve kasaplar açık olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs salgınını düşürmek amacıyla hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

MARKET, BAKKAL VE MANAVLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.