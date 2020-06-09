Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

13-14 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda. Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla iptal edilmiş vatandaşlar hafta sonu sahillere ve parklara akın etmişti. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte ayrıntılar...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısının ardından belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada:
"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.
Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.
Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.
Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.
Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA HANGİ İLLERDE?
13-14 Haziran tarihlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının hangi illerde uygulanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Sokağa çıkma yasağı son olarak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı.
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