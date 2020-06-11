Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

13-14 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Gözler İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek genelgede. İşte ayrıntılar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bu durum hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağı şeklinde değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.