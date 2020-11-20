Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması başlıyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında başlatılacak yasağın detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle ortaya çıktı. İşte, merak edilen saatler...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilk etabı, 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'de başlayıp, 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'da sona erecek.

Yasağın ikinci etabı ise 22 Kasım saat 20.00'de başlayıp 23 Kasım Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek.

Yani sokağa çıkma yasağı resmi olarak sabah saat 20.00'de başlayacak.