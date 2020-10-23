Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? 24-25 Ekim'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Soruları vatandaşların gündeminde. Koronavirüs vakalarının yopun olduğu özellikle Nisan ve Mayıs aylarında haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanmış ve vaka sayılarında azalma görülmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada İstanbul başta olmak üzere 8 ilde koronavirüs vaka sayılarında çok ciddi artış olduğunu dile getirdi. Koca, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye'nin yüzde 40'ına, Ankara'nın ise 5 katına ulaştığını söyledi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir tv programında, Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberine ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Covid ile mücadelemizi yasaklar, kısıtlamalar üzerinden götürmüyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız bunu dile getirir. İl il, hatta ilçe ilçe veriler günlük toplanır ve gidişatla ilgili almamız gereken ilave tedbirler varsa alırız.
Bizim yaklaşımımız olabildiğince normal şartlar altında götürebilmek. Mayıs'tan sonra da olabildiğince normalleşmeye çalıştık bir plan çerçevesinde. İlave tedbirler şu an da gündemimizde değil.Bölgesel yoğunlaşmalar yaşıyoruz. Ankara'da vardı, şimdi azaldı.
İstanbul düşmüştü, İstanbul'da bir artış başladı. Bölgesel anlamda yoğunluk tamamen 'TMM' dediğimiz tedbirlere uymak ve uymamakla ve filyasyon ile ilgili." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin % 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz."
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