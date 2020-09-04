Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı, koronavirüs vakalarının artması ile birlikte vatandaşların gündeminde. Özellikle sosyal medyada koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonları yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ile ilgili iddialar yer alıyor. Peki haftasonu yani 5 - 6 Eylül'de sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı sorulan Bakan Koca şöyle yanıt verdi:

"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak."