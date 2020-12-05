Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması ile birlikte marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde temel ihtiyaçlar karşılanabilecek. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte "Hafta sonu marketler açık mı?" sorusunun cevabı yanıt buldu. İşte detaylar...
HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
5 - 6 Aralık 2020 tarihlerinde marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek.
Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak ve cumartesi ve pazar günlerini de kapsayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak bazı iş kolları kısıtlamadan muaf tutulacak.
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.
Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.
Bakanlığın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine uymayanlar için Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak
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