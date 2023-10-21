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        Haberler Dünya Hafta sonu kaçamağı yapılabilecek en güzel 7 vizesiz şehir

        Hafta sonu kaçamağı yapılabilecek en güzel 7 vizesiz şehir

        Hafta sonu özellikle yoğun şehir hayatından uzaklaşmak ve yeni yerler görmek isteyenlerin değerlendirebileceği vizesiz şehirlere sadece kimlik veya pasaportla giriş yapabilirsiniz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:27
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        • 1

          ÜSKÜP

          Hafta sonu kaçamaklarınızdan birisi Üsküp olabilir. Kuzey Makedonya'nın başkenti olan Üsküp'ün tarihi binaları görülmesi gereken yerlerden birisidir.

        • 2

          BAKÜ

          Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de tarihi ve külürel çeşitlilik oldukça gelişmiştir. Hafta sonu ziyaret edebileceğiniz uğrak noktalarından birisi olabilir.

        • 3

          TİFLİS

          Gürcistan'nın başkenti olan Tiflis tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirdir. Hafta sonu kaçamağı için ideal şehirlerden birisidir.

        • 4

          OHRİD

          Kuzey Makedonya'nın güneybatısında, Arnavutluk'un doğusunda yer alan bir göl kentidir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ohrid Avurpa'nın en eski ve en derin gölü olarak bilinir.

        • 5

          KOTOR

          Karadağ'ın en popüler liman şehirlerinden birisi olan Kotor hafta sonu kaçamağı için ideal yerlerden birisidir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kotor, Venedik döneminde inşa edilmiş surları ve eski şehri ile ünlüdür.

        • 6

          ALMATİ

          Kazakistan'ın en büyük şehri ve eski başkentidir. Tien Shan Dağları'nın eteklerinde ülkenin güneyinde yer alır. Tarihi ve kültürel zenginlikler açısından gelişmiştir.

        • 7

          BELGRAD

          Sırbistan'nın başkenti olan Belgrad hafta sonu kaçamağı için değerlendirilebilecek şehirlerden birisi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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