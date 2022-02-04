METEOROLOJİK GÖRÜNÜM 5-6 ŞUBAT

Parçalı ve çok bulutlu, bu hafta sonu sabah saatlerinde Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.