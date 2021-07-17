İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Hafta sonu İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Son Dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

17 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mahalleler ve ilçeler merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, gün içinde yaşanacak su kesintilerini güncel olarak resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. İSKİ'ye göre 17 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

17.07.2021 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Hafta sonu İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Son Dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 17 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 17 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

17 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Topkapı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.07.2021 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Soğütlüçeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.07.2021 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 17 TEMMUZ

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