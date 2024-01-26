Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl? 27-28 Ocak hava durumu tahminleri neler?

        Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl? 27 - 28 Ocak hava durumu tahminleri neler?

        İstanbul'da bu hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanları, 27-28 Ocak tarihlerinde şehirde etkili olması beklenen hava koşulları hakkında uyarılarda bulundu. İşte İstanbul için Cumartesi ve Pazar'ın hava tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 17:37 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hafta sonu vatandaşlar rahatlamak, eğlenmek ve planlarını yapmak için hava durumunu yakından takip ediyor. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte, İstanbullular için hava durumu...

        • 2

          27 OCAK CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

          Cumartesi günü İstanbulluları bulutlu sakin bir sabah bekliyor. Öğlen 12 itibariyle ise yer yer yağmur yağışı şehri etkisi altına alacak. Derecelerin 7'yi göstereceği İstanbul'da nem ise yüzde 71 - yüzde 90 arasında kendini hissettirecek.

        • 3

          28 OCAK PAZAR İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

          Haftanın son günü İstanbul halkı kar ile karışık yağmur ile karşılaşacaklar. Gün içinde devamlı olarak yağışlı olması beklenen Pazar günü hava durumu 3 ila 6 derece arasında değişkenlik gösterecek. Yağışın akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil tutuklandı!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil tutuklandı!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Habertürk Anasayfa